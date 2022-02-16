Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde E Grubu'ndaki mücadelesini 12 puanla tamamladı. Namağlup olarak gruptan çıkan sarı-kırmızılılar son 16 turu maçını bekliyor. Futbolseverler ise Galatasaray'ın son 16 turunda hangi takımla eşleceğini merak ediyor. Peki, Galatasaray UEFA rakibi belli oldu mu? GS UEFA Kupası son 16 turu maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...