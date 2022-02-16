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    • Spor
    • 16.02.2022 15:38
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    • 16.02.2022 15:38
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    Galatasaray UEFA rakibi belli oldu mu? GS UEFA Kupası son 16 turu maçı ne zaman, saat kaçta?

    Temsilcimiz Galatasaray UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nu lider tamamlayarak adını son 16'ya yazdırdı. Sarı-kırmızılılar son 16 turundaki maçlarını bekliyor. Bu kapsamda Galatasaray UEFA rakibi belli oldu mu sorusunun yanıtı merak ediliyor. Galatasaray'ın rakipleri 17-24 Şubat tarihlerinde oynanacak play-off maçları neticesinde belli olacak. Peki, GS UEFA Kupası son 16 turu maçı ne zaman, saat kaçta? İşte merak edilenler...

    Galatasaray UEFA rakibi belli oldu mu?

    Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde E Grubu'ndaki mücadelesini 12 puanla tamamladı. Namağlup olarak gruptan çıkan sarı-kırmızılılar son 16 turu maçını bekliyor. Futbolseverler ise Galatasaray'ın son 16 turunda hangi takımla eşleceğini merak ediyor. Peki, Galatasaray UEFA rakibi belli oldu mu? GS UEFA Kupası son 16 turu maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...

    GALATASARAY UEFA RAKİBİ BELLİ OLDU MU?

    Galatasaray'ın son 16 turundaki rakibi henüz belli olmadı. Sarı-kırmızılıların rakibi belli olduğunda haberimizde yer alacaktır.

    GALATASARAY, GÖZTEPE MAÇI HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ

    Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 21 Şubat Pazartesi günü Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray bir günlük iznin ardından çalışmalarını sürdürdü.

    Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Sarı-kırmızılı oyuncular daha sonra yön değiştirme ve atak sonlandırma ağırlıklı taktik çalışmalar gerçekleştirildi.

    Fernando Muslera ve Işık Kaan Arslan, takımdan ayrı özel programları dahilinde çalışmalarını sürdürdü.

    Galatasaray hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
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    Haberler Spor Galatasaray UEFA rakibi belli oldu mu? GS UEFA Kupası son 16 turu maçı ne zaman, saat kaçta?
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