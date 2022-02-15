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    Luiz Gustavo’nun maliyeti Fener'in canını yakıyor! Son 14 lig maçında sadece 3 kez sahada olabildi

    F.Bahçe’den yılda 3.5 milyon Euro kazanan Gustavo son 14 lig mçaında 3 kez forma giydi. Bunların sadece 1’inde 90 dakika oynadı. Yüksek maliyeti nedeniyle Brezilyalı’ya gelen teklifler bıçak gibi keilsmiş durumda.

    Kayıp milyoner

    Bu sezon beklentilerin bir hayli uzağında kalan Fenerbahçe'de Luiz Gustavo sorunu bir türlü çözülemedi. Yılda 3.5 milyon Euro (53 milyon TL) kazanan Brezilyalı ön libero ligde son 14 haftada sadece 3 karşılaşmada görev yapabildi. 6 maçı sakatlıklar nedeniyle kaçıran Gustavo, buna karşılık son 5 maçta kadroda olmasına rağmen forma şansı bulamadı. Gustavo, oynadığı 3 maçın sadece 1'inde 90 dakika sahada kaldı. 34 yaşındaki Gustavo'nun 2023 haziranına kadar sözleşmesi var. Ancak, Fenerbahçe yüksek maliyeti nedeniyle oyuncusuna takım bulmakta zorlanıyor. Avrupa kulüpleri Gustavo'nun yıllık maliyetini karşılamak istemiyor. Geçtiğimiz yıl başta Marsilya olmak üzere birçok kulüp Gustavo ile yakından ilgilenmesine rağmen bu sezon gelen teklifler de bıçak gibi kesilmiş durumda. Fenerbahçe, Brezilyalı oyuncuyu elinden çıkarması için maaşının bir bölümünü karşılaşmayı göze almak zorunda kalabilir.

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    Haberler Spor Luiz Gustavo’nun maliyeti Fener'in canını yakıyor! Son 14 lig maçında sadece 3 kez sahada olabildi
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