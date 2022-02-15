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    • Spor
    • 15.02.2022 09:03
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    • 15.02.2022 09:03
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    Fenerbahçe Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta? FB Slavia Prag hangi kanalda?

    Fenerbahçe Slavia Prag maçı için geri sayım başladı. Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında rakibi Slavia Prag'ı ağırlayacak. Futbolseverler ise maça dair detayları merak etmeye başladı. Peki, Fenerbahçe Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta? FB Slavia Prag hangi kanalda? İşte maça dair bilgiler...

    Fenerbahçe Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta?

    UEFA Konferans Ligi'nde heyecan bu hafta başlıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe ve Çekya temsilcisi Slavia Prag, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında rakibi karşı karşıya gelecek. Futbolseverler bu kapsamda mücadeleye dair detayları araştırıyor. Peki, Fenerbahçe Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta? FB Slavia Prag hangi kanalda? İşte merak edilenler...

    FENERBAHÇE SLAVİA PRAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe ve Slavia Prag 17 Şubat Perşembe günü saat 20.45'te karşı karşıya gelecek. Mücadelenin canlı yayını Exxen'de olacak.

    FENERBAHÇE'DE SLAVİA PRAG MAÇI HAZIRLIKLARI

    UEFA Konferans Ligi Play-Off turu ilk maçında 17 Şubat Perşembe günü Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı konuk edecek Fenerbahçe hazırlıklarına başladı.

    Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmanda, çabukluk idmanlarının ardından üç gruba ayrılan oyuncular çeşitli pas ve top kapma çalışmaları gerçekleştirdi.

        Çift kale maç sonrası bireysel çalışmalarla idman sona ererken GZT Giresunspor maçında görev yapan futbolcular antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışıp ikinci bölümünde ise yenileme antrenmanları yaptı.

        Mesut Özil takımla birlikte çalışırken, Filip Novak saha idmanlarına başladı. Serdar Dursun günü bireysel programı doğrultusunda çalışarak tamamlarken; Luiz Gustavo ve İrfan Can Kahveci'nin tedavisi devam etti.

        Sarı-lacivertliler hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.
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        Haberler Spor Fenerbahçe Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta? FB Slavia Prag hangi kanalda?
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