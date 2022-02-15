UEFA Konferans Ligi'nde heyecan bu hafta başlıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe ve Çekya temsilcisi Slavia Prag, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında rakibi karşı karşıya gelecek. Futbolseverler bu kapsamda mücadeleye dair detayları araştırıyor. Peki, Fenerbahçe Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta? FB Slavia Prag hangi kanalda? İşte merak edilenler...
FENERBAHÇE SLAVİA PRAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe ve Slavia Prag 17 Şubat Perşembe günü saat 20.45'te karşı karşıya gelecek. Mücadelenin canlı yayını Exxen'de olacak.
FENERBAHÇE'DE SLAVİA PRAG MAÇI HAZIRLIKLARI
UEFA Konferans Ligi Play-Off turu ilk maçında 17 Şubat Perşembe günü Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı konuk edecek Fenerbahçe hazırlıklarına başladı.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmanda, çabukluk idmanlarının ardından üç gruba ayrılan oyuncular çeşitli pas ve top kapma çalışmaları gerçekleştirdi.