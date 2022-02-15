UEFA Konferans Ligi'nde heyecan bu hafta başlıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe ve Çekya temsilcisi Slavia Prag, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında rakibi karşı karşıya gelecek. Futbolseverler bu kapsamda mücadeleye dair detayları araştırıyor. Peki, Fenerbahçe Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta? FB Slavia Prag hangi kanalda? İşte merak edilenler...