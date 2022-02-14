Son dakika Fenerbahçe haberleri... Kayıp milyoner Luiz Gustavo! Son 14 haftada sadece 3 maç!
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Spor Toto Süper Lig'de başarıyı bi türlü yakalayamayan Fenerbahçe'de Luis Gustavo sorunu bir türlü çözülemedi. Yılda 3.5 milyon Euro (53 milyon TL) kazanan Luiz Gustavo, ligde son 14 haftada yalnızca 3 maçta görev yapabildi.
Fenerbahçe'de yılda 3.5 milyon Euro (53 milyon TL) kazanan Luiz Gustavo, ligde son 14 haftada yalnızca 3 maçta görev yapabildi. Sakatlıklar ve hoca tercihi sebebiyle takımdaki yerini alamayan Brezilyalı oyuncunun maliyeti ise kulübe ağır bir fatura çıkardı.
Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Luiz Gustavo, son dönemdeki performansı ve kaçırdığı maçlarla tartışma yaratıyor... Sarı-Lacivertli takımın ligde oynadığı son 14 maçta yalnızca 3 karşılaşmada forma giyebilenn Brezilyalı futbolcu, bu süreçte 11 karşılaşmada ise süre alamadı.
Son 14 haftalık periyotta 6 maçı sakatlığı sebebiyle kaçıran Luiz Gustavo, buna karşılık 5 maçta ise kadroda yer almasına rağmen ise forma şansı bulamadı. 14 haftalık periyotta şans bulduğu 3 maçın sadece 1'inde 90 dakika sahada kaldı.
Senelik maliyeti 3.5 milyon Euro (53 milyon TL) olan 34 yaşındaki oyuncunun kulüple 2023 yılına kadar sözleşmesinin bulunması ise büyük bir endişe yaratıyor. Fenerbahçe yönetimi, sezon sonunda Gustavo ile yolları ayırıp oyuncunun mali yükünden kurtulmak istiyor.
Gustavo'nun yıllık 3.5 milyon Euro'luk maaşı ise oyuncunun takımdan ayrılmasını güçleştiriyor. Gustavo'nun yıllık 3.5 milyon Euro'luk maaşı ise oyuncunun takımdan ayrılmasını güçleştiriyor. Tecrübeli futbolcuya talip olan kulüplerin hiçbirinin bu rakamı vermeye yanaşmadığı ve bu yüzden Gustavo'nun Fenerbahçe'de yoluna devam etmek istediği biliniyor.
Tecrübeli futbolcuya talip olan kulüplerin hiçbirinin bu rakamı vermeye yanaşmadığı ve bu yüzden Gustavo'nun Fenerbahçe'de yoluna devam etmek istediği biliniyor.