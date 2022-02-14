Son dakika Fenerbahçe haberleri... Kayıp milyoner Luiz Gustavo! Son 14 haftada sadece 3 maç!

Gustavo'nun yıllık 3.5 milyon Euro'luk maaşı ise oyuncunun takımdan ayrılmasını güçleştiriyor. Gustavo'nun yıllık 3.5 milyon Euro'luk maaşı ise oyuncunun takımdan ayrılmasını güçleştiriyor. Tecrübeli futbolcuya talip olan kulüplerin hiçbirinin bu rakamı vermeye yanaşmadığı ve bu yüzden Gustavo'nun Fenerbahçe'de yoluna devam etmek istediği biliniyor.