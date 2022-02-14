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Haberler Spor Son dakika Fenerbahçe haberleri... Kayıp milyoner Luiz Gustavo! Son 14 haftada sadece 3 maç!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Kayıp milyoner Luiz Gustavo! Son 14 haftada sadece 3 maç!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Spor Toto Süper Lig'de başarıyı bi türlü yakalayamayan Fenerbahçe'de Luis Gustavo sorunu bir türlü çözülemedi. Yılda 3.5 milyon Euro (53 milyon TL) kazanan Luiz Gustavo, ligde son 14 haftada yalnızca 3 maçta görev yapabildi.

EMRE AKDENİZ
takvim.com.tr
14.02.2022 15:20 - Son Güncelleme: 14.02.2022 15:20
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Kayıp milyoner Luiz Gustavo! Son 14 haftada sadece 3 maç!

Fenerbahçe'de yılda 3.5 milyon Euro (53 milyon TL) kazanan Luiz Gustavo, ligde son 14 haftada yalnızca 3 maçta görev yapabildi. Sakatlıklar ve hoca tercihi sebebiyle takımdaki yerini alamayan Brezilyalı oyuncunun maliyeti ise kulübe ağır bir fatura çıkardı.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri... Kayıp milyoner Luiz Gustavo! Son 14 haftada sadece 3 maç!

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Luiz Gustavo, son dönemdeki performansı ve kaçırdığı maçlarla tartışma yaratıyor... Sarı-Lacivertli takımın ligde oynadığı son 14 maçta yalnızca 3 karşılaşmada forma giyebilenn Brezilyalı futbolcu, bu süreçte 11 karşılaşmada ise süre alamadı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Kayıp milyoner Luiz Gustavo! Son 14 haftada sadece 3 maç!

Son 14 haftalık periyotta 6 maçı sakatlığı sebebiyle kaçıran Luiz Gustavo, buna karşılık 5 maçta ise kadroda yer almasına rağmen ise forma şansı bulamadı. 14 haftalık periyotta şans bulduğu 3 maçın sadece 1'inde 90 dakika sahada kaldı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Kayıp milyoner Luiz Gustavo! Son 14 haftada sadece 3 maç!

Son dönemde sakatlıklar ve hoca tercihleriyle takımda süre almakta zorlanan Gustavo, buna karşılık ise yıllık kazancı olan 3.5 milyon Euro (53 milyon TL) ile Sarı-Lacivertli takıma ağır bir fatura çıkarıyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Kayıp milyoner Luiz Gustavo! Son 14 haftada sadece 3 maç!

Senelik maliyeti 3.5 milyon Euro (53 milyon TL) olan 34 yaşındaki oyuncunun kulüple 2023 yılına kadar sözleşmesinin bulunması ise büyük bir endişe yaratıyor. Fenerbahçe yönetimi, sezon sonunda Gustavo ile yolları ayırıp oyuncunun mali yükünden kurtulmak istiyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Kayıp milyoner Luiz Gustavo! Son 14 haftada sadece 3 maç!

Gustavo'nun yıllık 3.5 milyon Euro'luk maaşı ise oyuncunun takımdan ayrılmasını güçleştiriyor. Gustavo'nun yıllık 3.5 milyon Euro'luk maaşı ise oyuncunun takımdan ayrılmasını güçleştiriyor. Tecrübeli futbolcuya talip olan kulüplerin hiçbirinin bu rakamı vermeye yanaşmadığı ve bu yüzden Gustavo'nun Fenerbahçe'de yoluna devam etmek istediği biliniyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Kayıp milyoner Luiz Gustavo! Son 14 haftada sadece 3 maç!

Tecrübeli futbolcuya talip olan kulüplerin hiçbirinin bu rakamı vermeye yanaşmadığı ve bu yüzden Gustavo'nun Fenerbahçe'de yoluna devam etmek istediği biliniyor.

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