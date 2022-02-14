Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan Beşiktaş maçı sonrası şok sözler! Hakem Ali Şansalan'ı yerden yere vurdu

Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında Adana Demirspor, evinde Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı.
Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, maçın ardından hakem Ali Şansalan'ı hedef alarak sert sözler söyledi.
"HAKEM FUTBOLCULARI TEHDİT ETTİ"
Hakemin oyun oynatmadığını ve futbolcuları tehdit ettiğini savunan Sancak, şöyle konuştu:
"Buradan federasyon başkanına, Merkez Hakem Kurulu Başkanına sözüm olsun. Bu hakem eyyamcının teki, maçı katletti, oyun oynatmadı, futbolcuları saha içerisinde tehdit etti. Futbolcuların itirazlarını bile tehdit ediyordu. Birinci golde hadi bizim futbolcumuz ayağına bastı, VAR'a gittin, peki bizim golde niye VAR'a gitmiyorsun? VAR'daki hakem de aynısı. Son golümüzde futbolcumuz önünü kesmiyor, ofsayt yok. Bunlar hazırlıklı gelmişler.
"BUNLAR HEP FETÖ'CÜLERİN ESERİDİR"
Sayın Nihat Özdemir Başkanım, hakemlerin içindeki FETÖ'cüleri temizle. Bakın bunlar hep FETÖ'cülerin eseridir. Her kurumda, emniyette, askeriyede her yerde FETÖ'cü varda hakemler içerisinde mi yok. Onun için başkanım, Merkez Hakem Kurulu Başkanım, sizlerden rica ediyorum, bu FETÖ'cü hakemleri temizleyin.