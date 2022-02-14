Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan Beşiktaş maçı sonrası şok sözler! Hakem Ali Şansalan'ı yerden yere vurdu

"YETER AMA HAKİKATEN YETER"

Bu hakem ilk haftaki Fenerbahçe maçını da yönetti. 1 penaltımız vardı. Maalesef bu hakem penaltıyı da vermedi. Yani bu 4 büyük kulüp fobisi nedir. Kimi korumaya çalışıyorsunuz. Yeter ama hakikaten yeter. Sayın Nihat Özdemir Başkanım, lütfen ve lütfen federasyondaki FETÖ'cüleri temizle. Bana ceza verebilirsiniz. Geçmişte de 421 gün ceza verdiniz, beni terbiye etmek için ama doğruları söylemekten hiçbir zaman kaçınmayacağım."