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    Fırtına hem kasa da hem de lig de fark attı! Adeta futbol dersi verdi

    Fenerbahçe Ali Koç yönetiminde 4 yılda 3 milyar lira harcadı... 60 transfer yaptı... Ne ligde ne kupada tek bir başarı yakalayamadı... Trabzonspor ise Abdullah Avcı geldikten sonra 1.5 yılda 20 milyon Euro harcadı.. . Şubat'ta şampiyonluk şarkıları söylemeye başladı G.Saray, Fatih Terim döneminde 55 transfer yaptı. 1.2 milyar lira harcadı... 2 yıldır kupaya hasret kaldı... Küme düşme hattına dayandı.

    Onur Koçhan
    Futbol dersi

    Trabzonspor göreve Abdullah Avcı geldikten sonra müthiş bir ivme yakaladı... Bordo-Mavililer bu sezonun temellerini geçen sezon devre arasında attı.



    NOKTA ATIŞI TRANSFER
    Fırtına geçen sezon devre arasında Alanyaspor'dan Bakasetas, G.Birliği'nden Berat ve Yunus Mallı'yı kadrosuna kattı. Bakasetas için 3, Berat için 2.5 milyon Euro bonservis ücreti ödedi. Bu sezon Andreas Cornelius için 5.12, Edin Visca için 4.3 milyon Euro'yu kasasından çıkardı... Alanyaspor'dan transfer ettiği Siopis için 1 milyon Euro verdi...



    Trabzonspor Yönetimi, birçok yıldızı ise bonservis ücreti ödemeden transfer etti. Dorukhan, Hamsik, Peres, Gervinho, Koita ve Kouassi için bonservis ücreti ödenmedi. Ezeli rakiplerinden Galatasaray bu sezon transfere 25.95 milyon Euro harcadı... Cimbom onca harcamaya rağmen kümede kalma savaşı veriyor. Fenerbahçe ise bu sezon 16.85 milyon Euro'luk bonservis harcaması yaptı. Kanarya zirvenin 20 puan gerisinde... Galatasaray Igor Tudor'un kadrosunu teslim alan Fatih Terim ile 55 transfer yaptı... 1.2 milyar lira harcadı.



        MANTALİTE FARKI
        Bu harcamalara rağmen G.Saray son dönemde saha sonuçlarında sınıfta kaldı. F.Bahçe'de ise Ali Koç döneminde 60 transfer yapıldı. 4 yılda 3 milyar lira harcandı. Ama hiçbir kupa kazanılmadı. Trabzonspor Bakasetas'ı 3 milyon Euro'ya transfer ederken G.Saray Berkan için Alanya'ya 4 milyon Euro verdi.



        ONUN İÇİN SAVAŞTILAR
        Yunan yıldız Bakasetas 8 gol, 4 asistle lige damgasını vuruyor. Galatasaray, Romen oyuncu Cicaldau'yu 6.5 milyon Euro'ya alırken, Trabzonspor Visca'yı 4.3 milyon Euro'ya bitirdi. Cicaldau 31 maçta 5 gol atarken, Visca 5 maçta 4 gol üretti... Sezon başında Fenerbahçe ile Trabzon Cornelius için savaştı. Savaşı kazanan Trabzon oldu. F.Bahçe ise 5 milyon Euro ödeyerek Berisha'yı aldı. Cornelius ligde 24 maçta 11 gol atarken Berisha'nın ligde 3 golü bulunuyor. Açık ara liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor, hem sahada hem de kasada rakiplerine büyük fark attı.



        YEREL MEDYADA ŞAMPİYONLUK COŞKUSU
        Trabzonspor'un Konyaspor'u yenmesi yerel medyayı coşturdu. Karadeniz'de Günebakış Gazetesi "Şampiyon Trabzon", Karadeniz Gazetesi "Fırtına rakip bırakmadı" ve "Viscavak" başlıklarını atarken, Kuzey Ekspres Gazetesi "Şampiyonluk armağan olsun", Karadeniz Son Nokta Gazetesi "Gözümüzü kupa bürüdü", Taka Gazetesi de "Huzurlarınızda rakipsiz şampiyon" başlığıyla maç haberlerini okuyucularına aktardı.



            REKOR AVCISI
            Trabzonspor'un başarısında şüphesiz en önemli pay sahiplerinden biri de teknik direktör Abdullah Avcı... Abdullah Avcı, geçen sezon göreve geldiği Trabzonspor'da toplamda 57 Süper Lig maçına çıktı. 36 galibiyet, 17 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Puan ortalaması 2.2... Fırtına 84 gol atarken 40 gol yedi. Galatasaray Eski Teknik Direktörü Fatih Terim, 1996-1997 ve 1999- 2000 sezonları arasında 4 şampiyonluk yaşadı. 4 sezonda 136 maçta 314 puan topladı. 2.3 puan ortalaması tutturdu. Abdullah Avcı, Trabzonspor'da kaldığı süre boyunca birçok rekor kırdı. Şimdi ise Süper Lig'de en çok şampiyonluğu olan Fatih Terim'i puan ortalaması yakalamak üzere... Avcı, geçen sezon 32 maçta 65 puan, bu sezon ise 25 maçta 60 puan topladı. Bu sezon ise 2.4 puan ortalamasına ulaştı. Tecrübeli hoca iki sezon sonunda 70 maça çıkacak. Trabzon bu sezonu 96 puanla tamamlarsa Avcı 2.3 puan ortalaması tutturuyor.



            BİTİRİM ÜÇLÜ!
            Visca, Bakasetas ve Cornelius, Trabzon'un attığı gollerle tam 33 puana katkı yaptı... Bu sezon Süper Lig'de attığı gollerle takımlarına en fazla puan kazandıran ilk 3 oyuncu Trabzonspor'da forma giyiyor. Edin Visca, Anastasios Bakasetas ve Andreas Cornelius attıkları gollerle Trabzonspor'a 33 puan kazandırdı. 60 puanla liderlik koltuğunda oturan Karadeniz Fırtınası'nda Visca attığı gollerle Fırtına'ya 11 puan kazandırdı. Yunan yıldız Bakasetas da Trabzonspor'un en önemli yıldızlarından... O da attığı gollerle Bordo- Mavililer'e hayat verdi. Fırtına onun attığı gollerle hanesine 11 puan yazdırdı. Trabzonspor'un Danimarkalı golcüsü Cornelius da attığı gollerle takımının 11 puan kazanmasını sağladı. Zirvede rakipsiz olan Trabzonspor'da 3 yıldız takımına 33 puan kazandırmış oldu.



            Trabzon 5 milyon Euro'ya Cornelius'u aldı. Fener de Cornelius'u istiyordu ama onun yerine aynı paraya Berisha'yı transfer etti. Cornelius yıldızlaşırken Berisha 5 milyon Euro taraftarı kahretti...



                CORNELIUS 5 MİLYON EURO 11 GOL 3 ASİST



                BERİSHA 5 MİLYON EURO 3 GOL 2 ASİST



                Trabzonspor, Alanyaspor'dan Bakasetas'ı 3 milyon Euro'ya alırken Galatasaray Berkan Kutlu için Alanyaspor'a 4 milyon Euro bonservis ücreti ödedi. Bakasetas istatistikleriyle fark attı.



                    BAKASETAS 3 MİLYON EURO 8 GOL 4 ASİST



                    BERKAN 4 MİLYON EURO 0 GOL 1 ASİST



                    Trabzonspor'un yıldızı Visca 4.3 milyon Euro'ya alındı. 5 maçta 4 gole imza attı. G.Saray'da 6.5 milyon Euro'ya transfer edilen Cicaldau ligde 22 maçta 4 gol, 2 asist üretti.
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                        Haberler Spor Fırtına hem kasa da hem de lig de fark attı! Adeta futbol dersi verdi
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