Fırtına hem kasa da hem de lig de fark attı! Adeta futbol dersi verdi

Trabzonspor göreve Abdullah Avcı geldikten sonra müthiş bir ivme yakaladı... Bordo-Mavililer bu sezonun temellerini geçen sezon devre arasında attı.
NOKTA ATIŞI TRANSFER
Fırtına geçen sezon devre arasında Alanyaspor'dan Bakasetas, G.Birliği'nden Berat ve Yunus Mallı'yı kadrosuna kattı. Bakasetas için 3, Berat için 2.5 milyon Euro bonservis ücreti ödedi. Bu sezon Andreas Cornelius için 5.12, Edin Visca için 4.3 milyon Euro'yu kasasından çıkardı... Alanyaspor'dan transfer ettiği Siopis için 1 milyon Euro verdi...
Trabzonspor Yönetimi, birçok yıldızı ise bonservis ücreti ödemeden transfer etti. Dorukhan, Hamsik, Peres, Gervinho, Koita ve Kouassi için bonservis ücreti ödenmedi. Ezeli rakiplerinden Galatasaray bu sezon transfere 25.95 milyon Euro harcadı... Cimbom onca harcamaya rağmen kümede kalma savaşı veriyor. Fenerbahçe ise bu sezon 16.85 milyon Euro'luk bonservis harcaması yaptı. Kanarya zirvenin 20 puan gerisinde... Galatasaray Igor Tudor'un kadrosunu teslim alan Fatih Terim ile 55 transfer yaptı... 1.2 milyar lira harcadı.