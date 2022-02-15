Geçen yıl Aralık ayında İsviçre'nin Zürih kentinde yapılan Dünya Kupası play-off kura çekiminde rakibimiz Portekiz olarak duyurulmuştu. Bu kapsamda Türkiye Portekiz maçının tarihi futbolseverlerin sık sık araştırdığı konulardan birisi oluyor. Peki, Türkiye Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Portekiz milli maç ne zaman, hangi kanalda? İşte merak edilenler...
TÜRKİYE PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
Yapılan son açıklamaya göre, Dünya Kupası Play-off'larda yarı final maçları 24 Mart, final maçları ise 29 Mart'ta yapılacak.
PLAY OFF MAÇLARI NASIL OLACAK?
Play-off etabında, Avrupa Elemeleri'nde gruplarında ikinci sırada yer alan 10 takım ile Uluslar Ligi'nden gelen 2 takım mücadele edecek. Milli takım kura çekiminde seri başı olmayacak.
Play-off'ta karşılaşmalar tek maç üzerinden oynanacak. Yarı finalde seri başı takımların ev sahibi avantajı olacak. Finale kalacak 6 takımdan 3'ü ise Avrupa'dan Katar'a gidecek son ülkeler olacak.