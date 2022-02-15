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    • Spor
    • 15.02.2022 11:01
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    • 15.02.2022 11:01
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    Türkiye Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Portekiz milli maç ne zaman, hangi kanalda?

    Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off için kura çekilişinde rakibi Portekiz olarak duyuruldu. Bu kapsamda son günlerde futbolseverler maçın tarihi ve saati çok araştırılanlar arasındaki yerini aldı. Peki, Türkiye Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Portekiz milli maç ne zaman, hangi kanalda? İşte 2022 Dünya Kupası eleme maçı hakkında detaylar...

    Türkiye Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta?

    Geçen yıl Aralık ayında İsviçre'nin Zürih kentinde yapılan Dünya Kupası play-off kura çekiminde rakibimiz Portekiz olarak duyurulmuştu. Bu kapsamda Türkiye Portekiz maçının tarihi futbolseverlerin sık sık araştırdığı konulardan birisi oluyor. Peki, Türkiye Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Portekiz milli maç ne zaman, hangi kanalda? İşte merak edilenler...

    TÜRKİYE PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

    Yapılan son açıklamaya göre, Dünya Kupası Play-off'larda yarı final maçları 24 Mart, final maçları ise 29 Mart'ta yapılacak.

    PLAY OFF MAÇLARI NASIL OLACAK?

    Play-off etabında, Avrupa Elemeleri'nde gruplarında ikinci sırada yer alan 10 takım ile Uluslar Ligi'nden gelen 2 takım mücadele edecek. Milli takım kura çekiminde seri başı olmayacak.

    Play-off'ta karşılaşmalar tek maç üzerinden oynanacak. Yarı finalde seri başı takımların ev sahibi avantajı olacak. Finale kalacak 6 takımdan 3'ü ise Avrupa'dan Katar'a gidecek son ülkeler olacak.

        TÜRKİYE'NİN PLAY-OFF YOLCULUĞU

        A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık ile mücadele etti.

        Ay-yıldızlı ekip, grubun ve bu yılın ilk maçını 24 Mart'ta Hollanda ile İstanbul'da oynadı. Milli takım, güçlü rakibini 4-2 mağlup etti. Grubun ikinci karşılaşmasını İspanya'da Norveç ile oynayan Türkiye, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Milliler, gruptaki üçüncü maçında Letonya ile 3-3 berabere kaldı ve ilk üç maçı 7 puanla lider geçti. Dördüncü karşılaşmasında da Karadağ ile 2-2 berabere kalan Türkiye, Hollanda ve Norveç'in 1 puan önünde liderliğini sürdürdü.

        Türkiye, gruptaki beşinci maçında ise Cebelitarık'ı deplasmanda 3-0 mağlup etti. Milli takım, gruptaki altıncı maçında deplasmanda Hollanda'ya 6-1 kaybetti ve bu ağır yenilgiyle liderliği de rakibine kaptırdı. Norveç'in de gerisine düşen milliler, üçüncü basamağa geriledi.

        Ay-yıldızlı ekip, Şenol Güneş'in yerine göreve gelen yeni teknik direktörü Stefan Kuntz yönetiminde çıktığı ilk karşılaşmada sahasında Norveç ile 1-1 berabere kaldı. Milli takım, sekizinci maçında deplasmanda Letonya'yı 2-1 yendi. Türkiye, dokuzuncu karşılaşmasında sahasında Cebelitarık'ı 6-0 mağlup etti, Norveç'in Letonya ile berabere kalmasıyla averajla ikinci sıraya yükseldi. Son maça liderlik şansıyla giren milli takım, Karadağ'ı mağlup etti ancak Hollanda'nın da Norveç'i yenmesiyle grubunu ikinci sırada tamamlayarak play-off'a katılma hakkı kazandı.
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