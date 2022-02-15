Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 15.02.2022 11:18
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.02.2022 11:18
    ABONE OL

    Beşiktaş'ta Cyle Larin'in kafası sahada değil imzada!

    Spor Toto Süper Lig'de geçtğimiz sezon gösterdiği performansla Beşiktaş'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Kanadalı forvet Cyle Larin bu sezon tam anlamıyla dibe vurmuş durumda. Yıldız isim sezon sonunda bitecek olan sözleşmesinin uzatılması konusunda Beşiktaş yönetimiyle görüşmeye başladığından beri performansıyla büyük hayal kırıklığı yaratıyor.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Kafası sahada değil imzada!

    Beşiktaş geçen sezon hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası'nda zafere ulaşırken bu başarının en önemli mimarlarından birisi Cyle Larin olmuştu. Sergen Yalçın'ın göreve gelmesinin ardından sol kanatta oynamaya başlayan Kanadalı forvet herkesi şaşırtan bir performans sergilemişti.
    Süper Lig'de 38 maçta 19 gol ve 6 asisle oynayan Larin sezonun tartışmasız en değerli futbolcularından biri olmuştu. 2886 dakika sahada kalan yıldız futbolcu, her 115 dakikada bir takımına skor katkısı vermiş ve taraftarların da sevgilisi haline gelmişti.


    PERFORMANSIYLA BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI YARATIYOR
    Ancak Larin bu sezon tam anlamıyla dibe vurmuş durumda. Kanadalı yıldız özellikle sezon sonunda bitecek olan sözleşmesinin uzatılması konusunda Beşiktaş yönetimiyle görüşmeye başladığından beri performansıyla büyük hayal kırıklığı yaratıyor.


    Larin'in menajeri Nick Mavromaras, Kasım ayı ortasında İstanbul'a gelmiş ve Beşiktaş'la masaya oturmuştu. Ancak maaş konusundaki anlaşmazlık sebebiyle görüşmeler tıkanınca, Larin'in performansı da hızla aşağıya inmeye başladı.


        20 MAÇTA 6 GOL
        Bu sezon Süper Lig'de 20 maçta 6 gol atan ve 1 asist yapan 26 yaşındaki futbolcu beklentilerin çok uzağında kaldı. 1340 dakika sahada kalan Larin tam 191 dakikada bir takımına skor katkısı verebildi.

        17 TOP KAYBI YAPARAK ADETA SAÇ BAŞ YOLDURDU
        Son olarak dün oynanan Adana Demirspor maçında sahanın en kötüsü olan Cyle Larin'in silik görüntüsü taraftarların da tepkisini çekmeye başladı.
        1-1 biten maçta 90 dakika sahada kalan Larin sadece 1 isabetli şut çekebilirken, 17 top kaybı yaparak adeta saç baş yoldurdu.



        Milli Takım'da attığı gollerin ardından başta İngiltere olmak üzere birçok ülkeden ciddi teklifler alan yıldız futbolcunun geleceğiyle ilgili belirsizlik büyük bir sıkıntı yaratıyor.

        Sosyal medyada yapılan yorumlarda, "Ya sözleşmesini uzatın ya da görüşmeleri durdurun ve sezon sonuna kadar bir daha Beşiktaş formasını giymesin. Çünkü aklı sahada değil sözleşmede" ifadesi kullanılıyor.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        İsrail Cumhurbaşkanı o tarihte Türkiye’de
        Haberler Spor Beşiktaş'ta Cyle Larin'in kafası sahada değil imzada!
            SON DAKİKA