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    • Spor
    • 14.02.2022 19:06
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    • 14.02.2022 19:13
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    Adana Demirspor - Beşiktaş | CANLI ANLATIM

    Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Adana Demirspor, Beşiktaş ile evinde karşılaşacak. Her iki takımın da ana hedefi 3 puanı hanesine yazdırmak. Maçın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

        ADANA DEMİRSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
        Adana Demirspor - Beşiktaş maçı 14 Şubat Pazartesi günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

        KARTAL'DA İKİ İSİM SAKAT
        Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Josef de Souza ile Valentin Rosier'in yarınki maçta oynaması beklenmiyor. Rosier sakatlığı nedeniyle takımının Ziraat Türkiye Kupası'nda Göztepe ile oynadığı maçta forma giyemedi.

        Ligin 23. haftasındaki Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile oynanan maçta sakatlanan ve bu nedenle Antalya kampında yer alamayan Josef ise Göztepe karşılaşmasında ilk yarıda görev alabildi. Brezilyalı futbolcu yaşadığı sakatlık nedeniyle maçın ikinci yarısında sahada yer alamadı.

            PJANIC'İN CEZASI VAR
            Beşiktaş'ın ligde Fraport TAV Antalyaspor ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Miralem Pjanic yarınki karşılaşmada görev alamayacak. Maçın 90+6. dakikasında itirazdan dolayı sarı kart gören Pjanic, bir dakika sonra takımının kullandığı serbest atışta yer konusunda hakeme gösterdiği sert tepki sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı.

            4 FUTBOLCU SINIRDA
            Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup, Cyle Larin, Michy Batshuayi ve Rıdvan Yılmaz kart ceza sınırında bulunuyor. Üç futbolcu, yarınki karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde ligin 26. haftasındaki Altay maçında forma giyemeyecek.
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            Adana Demirspor - Beşiktaş | CANLI ANLATIM
            Haberler Spor Adana Demirspor - Beşiktaş | CANLI ANLATIM
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