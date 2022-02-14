Adana Demirspor - Beşiktaş | CANLI ANLATIM

Süper Lig'in 25. haftasında heyecan devam ediyor. Adana Demirspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Maç öncesi iki takımın da 11'leri belli oldu.
Süper Lig'in 25. haftasında heyecan devam ediyor. Adana Demirspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Maç öncesi iki takımın da 11'leri belli oldu.
ADANA DEMİRSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Adana Demirspor - Beşiktaş maçı 14 Şubat Pazartesi günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.
KARTAL'DA İKİ İSİM SAKAT
Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Josef de Souza ile Valentin Rosier'in yarınki maçta oynaması beklenmiyor. Rosier sakatlığı nedeniyle takımının Ziraat Türkiye Kupası'nda Göztepe ile oynadığı maçta forma giyemedi.
Ligin 23. haftasındaki Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile oynanan maçta sakatlanan ve bu nedenle Antalya kampında yer alamayan Josef ise Göztepe karşılaşmasında ilk yarıda görev alabildi. Brezilyalı futbolcu yaşadığı sakatlık nedeniyle maçın ikinci yarısında sahada yer alamadı.
PJANIC'İN CEZASI VAR
Beşiktaş'ın ligde Fraport TAV Antalyaspor ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Miralem Pjanic yarınki karşılaşmada görev alamayacak. Maçın 90+6. dakikasında itirazdan dolayı sarı kart gören Pjanic, bir dakika sonra takımının kullandığı serbest atışta yer konusunda hakeme gösterdiği sert tepki sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı.