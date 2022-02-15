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    • Spor
    • 15.02.2022 11:58
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    • 15.02.2022 12:12
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    Üç büyükler düğmeye bastı! Rota gurbetçiler: Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın gözü Avrupalı Türklerde!

    Spor Toto Süper Lig’da yabancı kuralıyla ilgili tartışmalar devam ederken 3 büyükler çareyi yeniden gurbetçilerde aramaya başladı. Başta Almanya ve Hollanda olmak üzere Avrupa’da kariyerini sürdüren gurbetçileri mercek altına alan takvim.com.tr 3 büyüklerin olası transfer hedeflerini masaya yatırdı.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Üç büyüklerde rota gurbetçiler!

    Süper Lig'de son yıllarda en çok tartışılan konulardan birisi yabancı kuralı oldu. Bu sezon takımlar kadrolarında 14 yabancı bulundururken, bu futbolcuların sadece 8'i ilk 11'de oynayabiliyor. 3 yerli zorunluluğu nedeniyle bir hayli zorlanan kulüpler yeni sezonda daha fazla terleyecek.


    3 BÜYÜKLER ÇAREYİ YENİDEN GURBETÇİLERDE ARAMAYA BAŞLADI
    Çünkü yeni sezondan itibaren yabancı sayısı 12'ye inecek. Ayrıca takımlar ilk 11'lerinde en fazla 7 yabancı bulundurabilecek. Yeni yabancı kuralı ile birlikte en çok dikkat çeken konulardan birisi yerli futbolcuların fiyatlarındaki büyük artış oldu. Bu nedenle özellikle 3 büyükler çareyi yeniden gurbetçilerde aramaya başladı.

    Yeni sezonda kaliteli bir yerli oyuncu rotasyonu oluşturmak isteyen Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş şimdiden yurt dışında oynayan Türk yeteneklere kanca atmış durumda. Başta Almanya ve Hollanda olmak üzere Avrupa'da kariyerini sürdüren gurbetçileri mercek altına alan takvim.com.tr 3 büyüklerin olası transfer hedeflerini masaya yatırdı. İşte o isimler:


    MEHMET AYDIN (SCHALKE)
    20 yaşında. Sağ bek ve orta alanın sağında görev yapıyor. Bu sezon Bundesliga 2'de 14 maça çıktı ve 1 asist yaptı. Fiyatı 2 milyon Euro.

        DANİEL TAN BARLASER (ROTHERHAM)
        İngiliz anne ve Türk babanın çocuğu. 25 yaşında. İngiltere League One'da bu sezonki performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. 30 maçta 8 gol atarken 4 de asist yaptı. 8 ve 6 numara pozisyonlarında oynuyor. Değeri 1.2 milyon Euro.

        ZİDAN SERTDEMİR (LEVERKUSEN)
        Bundesliga'nın köklü kulübü Leverkusen 18 yaşındaki yeteneği sezon başında transfer ederken FC Nordsjaelland'a 2.5 milyon Euro ödedi. 8 ve 10 numara pozisyonlarında oynuyor. 17 yaşındaki Zidan bu sezon Bundesliga'da 3 maçta forma giydi. Leverkusen'in adeta üzerine titrediği bir isim. Maliyet nedeniyle Türkiye'ye transferi bir hayli zor gözüküyor. Şu anda Danimarka'nın alt yaş kategorilerinde forma giyiyor.

        ZEKİ AMDOUNİ (LAUSANNE)
        21 yaşında. Türk asıllı ve İsviçre vatandaşı. 10 numara ve sol kanatta oynuyor. Bu sezon İsviçre Süper Ligi'nde 4 gole imza attı. İsviçre U21 takımında 6 maçta 4 golü var. Piyasa değeri 1 milyon Euro.

            ELAYİS TAVŞAN (NİJMEGEN)
            20 yaşında. Her iki kanatta ve forvette görev yapıyor. Bu sezon Hollanda Ligi'nde 20 maçta 5 gol atarken, kupada da 4 maçta 2 kez ağları sarstı. Değeri 800 bin Euro.

            YUSUF BARASİ (AZ ALKMAAR)
            Henüz 18 yaşında. Alkmaar'ın A takımında zaman zaman şans buluyor. Bu sezon Hollanda Ligi'nde 3 maçta oynadı. Hollanda Kupası'nda ise 1 maçta forma giyerken 1 gol attı. Forvet ve sol kanatta görev yapıyor. Aynı zamanda U21 milli takımımızın da önemli bir ismi. Değeri 500 bin Euro.

            TİAGO BARBAROS ÇUKUR (WATFORD)
            19 yaşında. Watford'un U23 kadrosunda yer alıyor. Sezon başında League One ekibi Donchaster'da kiralık oynadıktan sonra ocak ayında Watford'a geri döndü. 1.96 boyunda ve forvette görev yapıyor. Annesi Hollandalı, babası ise Türk. U21 milli takımımızın kadrosunda yer alıyor.

                EYÜP AYDIN (BAYERN MÜNİH)
                17 yaşında. Bayern Münih'in 2. takımında forma giyiyor. Ön libero bölgesinde oynayan genç yıldız bu sezon 20 maçta 1 gol, 5 asistlik performans sergiledi. Değeri 800 bin Euro.

                MALİK BATMAZ (KARLSRUHE)
                21 yaşında. Forvette ve her iki kanatta görev yapıyor. Bu sezon Bundesliga 2'de 3 gole imza attı. 2 kez U17 milli takımımızda oynadı. Değeri 500 bin Euro.

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                Haberler Spor Üç büyükler düğmeye bastı! Rota gurbetçiler: Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın gözü Avrupalı Türklerde!
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