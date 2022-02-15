Üç büyükler düğmeye bastı! Rota gurbetçiler: Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın gözü Avrupalı Türklerde!



3 BÜYÜKLER ÇAREYİ YENİDEN GURBETÇİLERDE ARAMAYA BAŞLADI

Çünkü yeni sezondan itibaren yabancı sayısı 12'ye inecek. Ayrıca takımlar ilk 11'lerinde en fazla 7 yabancı bulundurabilecek. Yeni yabancı kuralı ile birlikte en çok dikkat çeken konulardan birisi yerli futbolcuların fiyatlarındaki büyük artış oldu. Bu nedenle özellikle 3 büyükler çareyi yeniden gurbetçilerde aramaya başladı.

Yeni sezonda kaliteli bir yerli oyuncu rotasyonu oluşturmak isteyen Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş şimdiden yurt dışında oynayan Türk yeteneklere kanca atmış durumda. Başta Almanya ve Hollanda olmak üzere Avrupa'da kariyerini sürdüren gurbetçileri mercek altına alan takvim.com.tr 3 büyüklerin olası transfer hedeflerini masaya yatırdı. İşte o isimler: