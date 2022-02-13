Galatasaray'ın orta sahası bitik durumda! İstatistikler çok can sıkıyor...

Süper Lig'de düşme tehlikesini çok yakından hisseden Galatasaray'da özellikle orta alanda yaşanan sıkıntılar baş ağrıtıyor. Sarı-Kırmızılılar'ın bu sezonki istatistiklerine bakıldığında bu bölgede yaşanan büyük problem gözler önüne seriliyor.
Bu sezon Süper Lig'de Galatasaray'ın orta saha oyuncuları skora sadece 7 gollük katkı yapabildi. Bu katkının çok büyük bölümü de Alexandru Cicaldau'ya ait. Rumen yıldız 4 gol ve 2 asistlik performans sergilerken, Berkan Kutlu da 1 asist yaptı.
Bu iki ismin dışında gerçek bölgesi orta saha olan ve bu sezon ligde Galatasaray formasını giyen Taylan Antalyalı, Gustavo Assunçao, Aytaç Kara ve Erick Pulgar'dan henüz skor katkısı gelmedi.