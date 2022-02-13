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    • Spor
    • 13.02.2022 14:14
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    • 13.02.2022 14:24
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    Galatasaray'ın orta sahası bitik durumda! İstatistikler çok can sıkıyor...

    Galatasaray haberleri... Aslan'ın orta sahası alarm veriyor. Bu sezon Sarı-Kırmızılılar’ın orta saha oyuncuları Süper Lig’de sadece 7 gol atabildi. Galatasaray’ın ezeli rakiplerine bakıldığında yaşanan orta alan krizi daha net bir şekilde anlaşılıyor.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    İşte Cimbom’un sorunu...

    Süper Lig'de düşme tehlikesini çok yakından hisseden Galatasaray'da özellikle orta alanda yaşanan sıkıntılar baş ağrıtıyor. Sarı-Kırmızılılar'ın bu sezonki istatistiklerine bakıldığında bu bölgede yaşanan büyük problem gözler önüne seriliyor.

    Bu sezon Süper Lig'de Galatasaray'ın orta saha oyuncuları skora sadece 7 gollük katkı yapabildi. Bu katkının çok büyük bölümü de Alexandru Cicaldau'ya ait. Rumen yıldız 4 gol ve 2 asistlik performans sergilerken, Berkan Kutlu da 1 asist yaptı.

    Bu iki ismin dışında gerçek bölgesi orta saha olan ve bu sezon ligde Galatasaray formasını giyen Taylan Antalyalı, Gustavo Assunçao, Aytaç Kara ve Erick Pulgar'dan henüz skor katkısı gelmedi.

        Sarı-Kırmızılılar şu anda Süper Lig'de orta alan oyuncularından en az skor katkısı alan 3. takım durumunda. Cimbom bu alanda sadece Yeni Malatyaspor ve Giresunspor'u geride bırakabildi.

        Galatasaray'ın ezeli rakiplerine bakıldığında yaşanan orta alan krizi daha net bir şekilde ortaya çıkıyor.

        Bu akşam Konyaspor'la karşılaşacak olan Trabzonspor 1 maç eksiğine rağmen orta alan oyuncularından 14 gol ve 10 asistlik katkı buldu.

        Fenerbahçe'de orta alan oyuncuları 15 gol, 11 asist, Beşiktaş'ta ise 9 gol ve 3 asistlik skor katkısı verdi.
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        Haberler Spor Galatasaray'ın orta sahası bitik durumda! İstatistikler çok can sıkıyor...
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