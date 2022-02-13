Galatasaray'da Domenec Torrent topun ağzında! Göztepe maçında kötü sonuç alınırsa yollanacak

Elmas'ın Kayserispor maçının ardından Nef Stadı'nda yöneticilerle acil durum değerlendirmesi yaptığı öğrenildi. Toplantıda takımın son durumu ve teknik direktör Domenec Torrent masaya yatırıldı.
Yönetimin, takımın başında çıktığı 5 maçtan da galibiyet çıkaramayan İspanyol hocanın durumunu görüştüğü ve 'şimdilik' gündemde herhangi bir operasyon bulunmadığı öğrenildi.
Alınan bilgilere göre önümüzdeki hafta oynanacak Göztepe maçında da takımın başında Torrent olacak. Ancak olası bir kötü sonuç daha gelmesi halinde, İspanyol teknik adamla çok büyük ihtimalle yolların ayrılacağı ifade ediliyor.