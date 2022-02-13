Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 13.02.2022 12:14
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.02.2022 12:24
    ABONE OL

    Galatasaray'da Domenec Torrent topun ağzında! Göztepe maçında kötü sonuç alınırsa yollanacak

    Sahasında Kayserispor’la 1-1 berabere kalarak galibiyet hasretini 6 maça çıkaran Galatasaray’da kriz tam anlamıyla kaosa dönüşmüş durumda… Sarı-Kırmızılılar’da tüm gözler, karşılaşma boyunca tribünlerin hedefinde olan Başkan Burak Elmas’a çevrildi. Torrent, Göztepe maçında kötü sonuç alınırsa yollar ayrılacak.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | G.Saray’da Torrent kararı belli oldu

    Elmas'ın Kayserispor maçının ardından Nef Stadı'nda yöneticilerle acil durum değerlendirmesi yaptığı öğrenildi. Toplantıda takımın son durumu ve teknik direktör Domenec Torrent masaya yatırıldı.

    Yönetimin, takımın başında çıktığı 5 maçtan da galibiyet çıkaramayan İspanyol hocanın durumunu görüştüğü ve 'şimdilik' gündemde herhangi bir operasyon bulunmadığı öğrenildi.

    Alınan bilgilere göre önümüzdeki hafta oynanacak Göztepe maçında da takımın başında Torrent olacak. Ancak olası bir kötü sonuç daha gelmesi halinde, İspanyol teknik adamla çok büyük ihtimalle yolların ayrılacağı ifade ediliyor.

        Galatasaray yönetimi geçtiğimiz günlerde, kulübün efsane isimlerinden Bülent Korkmaz'la 'resmi olmayan' bir görüşme yapmıştı. Tecrübeli teknik adam, her zaman göreve açık olduğunu söylemişti.

        Göztepe maçının artık Torrent'in son şansı olduğu, birkez daha galibiyet gelmemesi durumunda hemen Bülent Korkmaz'ın takımın başına getirileceği belirtiliyor.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Özel Haber | G.Saray’da Torrent kararı belli oldu
        Haberler Spor Galatasaray'da Domenec Torrent topun ağzında! Göztepe maçında kötü sonuç alınırsa yollanacak
            SON DAKİKA