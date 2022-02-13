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    • Spor
    • 13.02.2022 14:10
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    • 13.02.2022 14:10
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    Trabzonspor farkı açtıkça açıyor! Beşiktaş Galatasaray ve Fenerbahçe 4 maç üst üste kazanamadı

    Süper Lig’de Trabzonspor açık ara liderliğini sürdürürken ezeli rakipleri ise en kötü dönemlerini yaşıyor. '3 büyükler' olarak bilinen Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ise bu sezon 4 maç üst üste kazanamadı. Fenerbahçe bu sezon iki kez 3 maçlık seri yaptı. Ama 4 maç üst üste kazanamadı. Beşiktaş ve Galatasaray ise bu sezon birer kez 3 maçlık seri yaptı.  Lider Trabzonspor bu sezon bir kez 8 maçlık bir kez de 3 maçlık galibiyet serisine imza attı.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | 3 büyükler 4. vitese hiç geçemedi

    Son lig maçında GZT Giresunspor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe liderin tam 17 puan gerisinde bulunuyor. 1 maçı eksik olan Beşiktaş ise Trabzonspor'un 20 puan gerisinde…

    Evinde Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray ise küme düşme korkusu yaşıyor. Zirveyle arasında 28 puan fark var. Düşme hattına ise çok yakın…

    Süper Lig'de şampiyonluklara ambargo koyan 3 büyüklerin bu sezon aldığı sonuçlar taraftarını kahrediyor.

    3 büyükler bu sezon Süper Lig'de 4 maç üst üste kazanamadı. Fenerbahçe bu sezon iki kez 3 maçlık seri yaptı. Ama 4 maç üst üste kazanamadı.

    Beşiktaş ve Galatasaray ise bu sezon birer kez 3 maçlık seri yaptı. Lider Trabzonspor bu sezon bir kez 8 maçlık bir kez de 3 maçlık galibiyet serisine imza attı.

    Beşiktaş geçen sezon bir kez 5 bir kez de 6 maçlık galibiyet serisi yakalamış ve sezonu şampiyon olarak tamamlamıştı. Galatasaray geçen sezon yine 8 ve 6 maçlık galibiyet serileri yakaladı.

    Fenerbahçe geçtiğimiz sezon bir kez 4 bir kez de 5 maçlık galibiyet serileri yakaladı. 3 büyükler, istikrarsız futbolu sonrası ilk 4 sıranın dışında kaldı.

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