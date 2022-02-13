Trabzonspor farkı açtıkça açıyor! Beşiktaş Galatasaray ve Fenerbahçe 4 maç üst üste kazanamadı

Son lig maçında GZT Giresunspor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe liderin tam 17 puan gerisinde bulunuyor. 1 maçı eksik olan Beşiktaş ise Trabzonspor'un 20 puan gerisinde…

Evinde Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray ise küme düşme korkusu yaşıyor. Zirveyle arasında 28 puan fark var. Düşme hattına ise çok yakın…

Süper Lig'de şampiyonluklara ambargo koyan 3 büyüklerin bu sezon aldığı sonuçlar taraftarını kahrediyor.

3 büyükler bu sezon Süper Lig'de 4 maç üst üste kazanamadı. Fenerbahçe bu sezon iki kez 3 maçlık seri yaptı. Ama 4 maç üst üste kazanamadı.

Beşiktaş ve Galatasaray ise bu sezon birer kez 3 maçlık seri yaptı. Lider Trabzonspor bu sezon bir kez 8 maçlık bir kez de 3 maçlık galibiyet serisine imza attı.

Beşiktaş geçen sezon bir kez 5 bir kez de 6 maçlık galibiyet serisi yakalamış ve sezonu şampiyon olarak tamamlamıştı. Galatasaray geçen sezon yine 8 ve 6 maçlık galibiyet serileri yakaladı.

Fenerbahçe geçtiğimiz sezon bir kez 4 bir kez de 5 maçlık galibiyet serileri yakaladı. 3 büyükler, istikrarsız futbolu sonrası ilk 4 sıranın dışında kaldı.