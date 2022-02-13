Fenerbahçe'ye Serdar Dursun şoku! Elmacık kemiği kırıldı

Fenerbahçe'nin Giresunspor ile oynadığı maçta yüzüne aldığı darbe sonrası oyundan çıkmak zorunda kalan Serdar Dursun, elmacık kemiğinin kırılmasıyla büyük bir şok yaşadı.
Fenerbahçe'nin Giresunspor ile oynadığı maçta 46. dakikada oyuna giren ve kısa bir süre sonra yüzüne darbe alan Serdar Dursun, doktorların oyundan çıkmasını istemesine rağmen sahada kalmak istemiş, teknik heyet ise kendisini oyundan almıştı.
Maçtan sonra yapılan tetkiklerde elmacık kemiğide kırık oluştuğu belirlenen golcü oyuncu ise bu gelişme sonrası büyük bir şok yaşadı.