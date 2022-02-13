Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 13.02.2022 15:42
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.02.2022 15:46
    ABONE OL

    Fenerbahçe'ye Serdar Dursun şoku! Elmacık kemiği kırıldı

    Fenerbahçe haberleri... Sarı-Lacivertliler Serdar Dursun şokunu yaşıyor. Yüzüne darbe alan Serdar Dursun'un elmacık kemiği kırıldı. 1 ay süre ile sahalardan uzak kalması beklenen Dursun'un sezonun kalan kısmında ise özel bir maske ile mücadele etmesi tahmin ediliyor.

    EMRE AKDENİZ
    Özel Haber | Serdar Dursun’a büyük şok!

    Fenerbahçe'nin Giresunspor ile oynadığı maçta yüzüne aldığı darbe sonrası oyundan çıkmak zorunda kalan Serdar Dursun, elmacık kemiğinin kırılmasıyla büyük bir şok yaşadı.

    Fenerbahçe'nin Giresunspor ile oynadığı maçta 46. dakikada oyuna giren ve kısa bir süre sonra yüzüne darbe alan Serdar Dursun, doktorların oyundan çıkmasını istemesine rağmen sahada kalmak istemiş, teknik heyet ise kendisini oyundan almıştı.

    Maçtan sonra yapılan tetkiklerde elmacık kemiğide kırık oluştuğu belirlenen golcü oyuncu ise bu gelişme sonrası büyük bir şok yaşadı.

        Elmacık kemiği operasyonu sonrası 4 hafta sahalardan uzak kalması beklenen Serdar Dursun'un böylelikle A Milli Takımımız'ın mart ayının sonunda Dünya Kupası Elemeleri'nde oynayacağı play-off maçlarının kadrosunda yer alma ihtimali de zora girmiş oldu.

        "En büyük hayalim" olarak nitelendirdiği A Milli formaya Stefan Kuntz'un göreve gelmesi sonrası kavuşan ve Ay-Yıldızlı takımla çıktığı iki maçta iki gol atma başarısı gösteren Serdar Dursun'un Dünya Kupası Elemeleri'nde yer almasının zora girmesinin golcü oyuncuda büyük bir moral bozukluğu yarattığı öğrenildi.

        Öte yandan 1 ay süre ile sahalardan uzak kalması beklenen Serdar Dursun'un sezonun kalan kısmında ise özel bir maske ile mücadele etmesi bekleniyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Erdoğan’dan net mesaj: Yapacaksa AK Parti yapar
        Haberler Spor Fenerbahçe'ye Serdar Dursun şoku! Elmacık kemiği kırıldı
            SON DAKİKA