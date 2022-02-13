Fenerbahçe'ye Serdar Dursun şoku! Elmacık kemiği kırıldı

"En büyük hayalim" olarak nitelendirdiği A Milli formaya Stefan Kuntz'un göreve gelmesi sonrası kavuşan ve Ay-Yıldızlı takımla çıktığı iki maçta iki gol atma başarısı gösteren Serdar Dursun'un Dünya Kupası Elemeleri'nde yer almasının zora girmesinin golcü oyuncuda büyük bir moral bozukluğu yarattığı öğrenildi.

Öte yandan 1 ay süre ile sahalardan uzak kalması beklenen Serdar Dursun'un sezonun kalan kısmında ise özel bir maske ile mücadele etmesi bekleniyor.