Beşiktaş, İspanyol merkez orta sahaya kancayı attı: Ceballos bombası

Süper Lig'de bu sezon zirvenin uzağında kalan Beşiktaş, önümüzdeki sezon iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Devre arası transfer döneminde Portekizli yıldız Gedson Fernandes'i transfer eden Siyah-Beyazlılar yaz transfer döneminde önemli bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Gedson Fernandes'in yanına yıldız bir isim daha transfer etmek isteyen Beşiktaş'ın hedefi ise İspanyol devi Real Madrid forması giyen Dani Ceballos. 25 yaşındaki merkez orta sahanın kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor. İspanyol yıldızın önümüzdeki günlerde kulübüyle yeni sözleşme imzalaması bekleniyor. Beşiktaş'ın hedefi ise oyuncuyu kiralık olarak kadroya katmak. Güncel piyasa değeri 18 milyon Euro olan Ceballos, 11 kez İspanya Milli Takım forması giydi. Real Madrid yıldız oyuncuyu 2017 yılında 16.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Real Betis'ten transfer etmişti. Bu sezon sadece 4 karşılaşmada forma giyen Ceballos, 1 asist üretti. Ceballos'un da daha fazla süre alabileceği bir takımda forma giymeye sıcak baktığı da gelen haberler arasında.