Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 12.02.2022 23:59
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.02.2022 00:05
    ABONE OL

    FIFA Dünya Kulüpler Kupası’nda şampiyon Chelsea! Palmerias’ı uzatmalarda yıktı...

    FIFA Dünya Kulüpler Kupası Final maçında Brezilya takımlarından Palmerias’ı uzatmalarda 2-1 mağlup eden Premier Lig ekibi Chelsea şampiyon oldu. Chelsea tarihinde ilk kez FIFA Dünya Kulüpler Kupası’nı müzesine götürmüş oldu.

    Chelsea şampiyon!

    FIFA Dünya Kulüpler Kupası Final maçında Brezilya takımlarından Palmerias'ı uzatmalarda 2-1 mağlup eden Premier Lig ekibi Chelsea şampiyon oldu.

    Abu Dhabi'de bulunan Mohammed Bin Zayed Stadı'nda oynanan finalde ilk yarı golsüz beraberlikle tamamlandı. İkinci yarı 55'te Lukaku gol perdesini aralayarak Ada ekibini 1-0 öne geçirdi.

    MAÇ UZATMALARA GİTTİ
    Müsabakanın 64. dakikasında skora denge geldi. Penaltı atışında topun başına geçen Raphael Veiga, karşılaşmayı 1-1'e taşıyan gole imza attı. Mücadelede 90 dakika 1-1 sonuçlanırken, uzatmalara gidildi.

    HAVERTZ CHELSEA'YE KUPAYI GETİRDİ
    117. dakikada Kai Havertz takımının ikinci golünü kaydetti ve Chelsea'ye kupayı getiren isim oldu.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Biden ve Putin’den Ukrayna zirvesi!
    Haberler Spor FIFA Dünya Kulüpler Kupası’nda şampiyon Chelsea! Palmerias’ı uzatmalarda yıktı...
        SON DAKİKA