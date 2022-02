Trabzonspor Denizli’yi yıktı çeyrek finale çıktı! Her yerde Fırtına

Trabzon, kupada da doludizgin… Süper Lig'de zirvede yer alan Bordo-Mavililer, Türkiye Kupası son 16 turunda Denizlispor'u 2-1 yenip çeyrek finale çıktı. 8. dakikada Yusuf Erdoğan'ın kullandığı serbest vuruşta oluşan karambolde Hüseyin, Trabzon'u öne geçirdi: 0-1.

ERCE'DEN GOLE İZİN YOK

19. dakikada Denizlisporlu Erdal'ın şutu direğin yanında auta gitti. Bekir Böke'nin 23. dakikada ceza sahası içinde yaptığı vuruşta topu kaleci Erce kornere çeldi.

MUSTAFA SKORU DENGELEDİ

30. dakikada Enis'in pasında Murat Cem'in kafa şutu üstten dışarı çıktı. 58. dakikada Bünyamin'in asistinde Mustafa Çeçenoğlu skora denge getiren futbolcu oldu: 1-1.

KOUASSİ TURU GETİRDİ

77'de Murat Cem'in pasında savunmanın arkasına iyi sarkan Evrard Kouassi, düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı ve karşılaşmanın sonucunu tayin etti: 1-2.

EVRARD KOUASSİ HIZLI BAŞLADI

Trabzon'un yeni transferlerinden Evrard Kouassi Denizlispor ile oynanan kupa maçıyla birlikte Bordo-Mavili formayı ilk kez terletti. Fildişili futbolcu ilk maçında golle bulaşarak Trabzonspor kariyerine hızlı bir başlangıç yaptı. Maçta Kouassi'nin attığı golün yanı sıra bir golü de ofsayt gerekçesiyle değer kazanmadı.

AVCI: HARİKA GİDİYORUZ

Trabzon'un hocası Abdullah Avcı, Denizli maçı sonrası takımını övdü. Avcı, "Harika bir sezon, harika gidiyoruz. Sırada Konyaspor maçı var" dedi.