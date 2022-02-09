Fırtına çeyrek finalde! (Denizlispor 1-2 Trabzonspor / GOLLER VE ÖZET İZLE)

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı devam ediyor.



Denizlispor'a konuk olan Trabzonspor, Hüseyin Türkmen ve Kouassi'nin golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı ve çeyrek finale yükselmeyi başardı.





Denizlispor'un ise tek golünü ise Mustafa attı.