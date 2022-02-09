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    • Spor
    • 09.02.2022 19:08
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    • 10.02.2022 00:22
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    Fırtına çeyrek finalde! (Denizlispor 1-2 Trabzonspor / GOLLER VE ÖZET İZLE)

    Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Trabzonspor deplasmanda Denizlispor'u 2-1 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırdı. Fırtına'ya turu getiren golleri Hüseyin Türkmen ve Kouassi kaydetti.

    Fırtına çeyrek finalde!

    Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı devam ediyor.

    Denizlispor'a konuk olan Trabzonspor, Hüseyin Türkmen ve Kouassi'nin golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı ve çeyrek finale yükselmeyi başardı.



    Denizlispor'un ise tek golünü ise Mustafa attı.



    KOUASSİ VE HÜSEYİN TÜRKMEN İLK GOLLERİNİ ATTI
    Hüseyin Türkmen, profesyonel futbol kariyerindeki ilk golünü atarken, yeni transfer Kouassi ise çıktığı ilk resmi maçta gol atmayı başardı.




    MAÇTAN DAKİKALAR
    8. dakikada Yusuf Erdoğan'ın ön direğe yaptığı ortada Hüseyin Türkmen, kaleci Abdülkadir Sünger'in yanından topu ağlara gönderdi: 0-1.

    Müsabakanın ilk yarısı 1-0 Trabzonspor'un üstünlüğünde tamamlandı.

    57. dakikada Altaş Denizlispor skora denge getirdi. Erdal Akdarı'nın sağdan ceza sahasına ortasında Mustafa Çeçenoğlu, kontrol ettiği topu kalecinin sağından filelerle buluşturdu: 1-1.



        77. dakikada Trabzonspor yenide öne geçti. Murat Cem Akpınar'ın ceza sahası içinde pası sonrası topla buluşan Kouassi, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-2.

        Karşılaşmayı 2-1 kazanan Trabzonspor, adını çeyrek finale yazdırdı.



        Trabzonspor: Erce, Serkan, Hüseyin, Ahmetcan, İsmail, Berat, Murat Cem, Yunus, Yusuf, Kouassi, Enis

        Denizlispor: Stachowiak, Tiago Lopes, Oğuz Yılmaz, Schwechlen, Gökhan Süzen, Djedje, Bünyamin, Özer Özdemir, Mustafa Çeçenoğlu, İlhan Depe, Ömer Şişmanoğlu
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        Haberler Spor Fırtına çeyrek finalde! (Denizlispor 1-2 Trabzonspor / GOLLER VE ÖZET İZLE)
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