Fırtına çeyrek finalde! (Denizlispor 1-2 Trabzonspor / GOLLER VE ÖZET İZLE)

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı devam ediyor.
Denizlispor'a konuk olan Trabzonspor, Hüseyin Türkmen ve Kouassi'nin golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı ve çeyrek finale yükselmeyi başardı.
Denizlispor'un ise tek golünü ise Mustafa attı.
KOUASSİ VE HÜSEYİN TÜRKMEN İLK GOLLERİNİ ATTI
Hüseyin Türkmen, profesyonel futbol kariyerindeki ilk golünü atarken, yeni transfer Kouassi ise çıktığı ilk resmi maçta gol atmayı başardı.
MAÇTAN DAKİKALAR
8. dakikada Yusuf Erdoğan'ın ön direğe yaptığı ortada Hüseyin Türkmen, kaleci Abdülkadir Sünger'in yanından topu ağlara gönderdi: 0-1.
Müsabakanın ilk yarısı 1-0 Trabzonspor'un üstünlüğünde tamamlandı.
57. dakikada Altaş Denizlispor skora denge getirdi. Erdal Akdarı'nın sağdan ceza sahasına ortasında Mustafa Çeçenoğlu, kontrol ettiği topu kalecinin sağından filelerle buluşturdu: 1-1.