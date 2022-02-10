Son yılların en sönük transfer dönemi geride kaldı! Para yok şov yok

Süper Lig'de bir transfer dönemi daha geride kaldı. Kulüplerimizin yaşadığı büyük ekonomik sıkıntılar bu kez etkisini fazlasıyla hissettirdi. Son 10 sezonun en az harcama yapılan 2. ara transfer dönemini yaşadığımız ortaya çıkıyor. 20 Süper Lig kulübünün sadece 6'sının ara transferde bonservis veya kira bedeli ödemesi dikkat çekiyor. Yapılan toplam harcama ise 11,5 milyon Euro ile sınırlı kaldı. Bu rakam, 6.8 milyon Euro harcanan 2019- 20 sezonunun ardından en düşük harcama olarak kayıtlara geçti. Bir başka dikkat çeken nokta ise 3 büyüklerin bu dönemde kasasından bonservis veya kira ücreti çıkarmaması oldu. Fenerbahçe ve Beşiktaş ara transferi hamle yapmadan geçirdi. 3 transfere imza atan Galatasaray ise bu isimlerin tamamını bedelsiz olarak kadrosuna kattı.

TRABZONSPOR İMZASI

Türkiye'deki 11,5 milyon Euro'luk ara transfer harcamasının çok büyük bir kısmı yani yaklaşık yüzde 80'ninin altına lider Trabzonspor imzasını attı. Kadrosunu çok önemli isimlerle takviye eden Bordo-Mavililer 8,3 milyon Euro'luk harcama yaptı.