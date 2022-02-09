Süper Lig'de bu sezon transfer şov yok! İşte 2021/22 sezonu devre arası transfer döneminde gelenler gidenler





20 Süper Lig kulübünün sadece 6'sının ara transferde bonservis veya kira bedeli ödemesi dikkatleri çekiyor. Yapılan toplam harcama ise 11,5 milyon Euro ile sınırlı kaldı. Bu rakam, 6.8 milyon Euro harcanan 2019-20 sezonunun ardından en düşük harcama olarak kayıtlara geçti.