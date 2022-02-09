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    • Spor
    • 09.02.2022 11:36
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    • 09.02.2022 11:40
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    Süper Lig'de bu sezon transfer şov yok! İşte 2021/22 sezonu devre arası transfer döneminde gelenler gidenler

    2021/22 sezonu ara transfer dönemi geride kaldı. Kulüplerin yaşadığı ekonomik sıkıntılar transfer dönemine de yansıdı. Yaklaşk 1 ay süren transfer dönemi, son 10 sezonun en az harcama yapılan 2. ara transfer dönemi olarak dikkat çekti. İşte Süper Lig ekiplerine gelenler ve gidenler...

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Süper Lig’de bu sezon transfer şov yok

    Türkiye bir ara transfer dönemini daha geride bıraktı... Kulüplerimizin yaşadığı büyük ekonomik sıkıntılar bu kez etkisini fazlasıyla hissettirdi. Yaklaşık 1 aylık sürece bakıldığında son 10 sezonun en az harcama yapılan 2. ara transfer dönemini yaşadığımız ortaya çıkıyor.



    20 Süper Lig kulübünün sadece 6'sının ara transferde bonservis veya kira bedeli ödemesi dikkatleri çekiyor. Yapılan toplam harcama ise 11,5 milyon Euro ile sınırlı kaldı. Bu rakam, 6.8 milyon Euro harcanan 2019-20 sezonunun ardından en düşük harcama olarak kayıtlara geçti.



    Bir başka dikkat çeken nokta ise 3 büyüklerin bu dönemde kasasından bonservis veya kira ücreti çıkarmaması oldu. Fenerbahçe ve Beşiktaş ara transferi hamle yapmadan geçirdi. 3 transfere imza atan Galatasaray ise bu isimlerin tamamını bedelsiz olarak kadrosuna kattı.



        Türkiye'deki 11,5 milyon Euro'luk ara transfer harcamasının çok büyük bir kısmı yani yaklaşık yüzde 80'ninin altına lider Trabzonspor imzasını attı.
        Kadrosunu çok önemli isimlerle takviye eden Bordo-Mavililer 8,3 milyon Euro'luk harcama yaptı.



        İşte son 10 sezonda Türkiye'deki ara transfer dönemi bilançosu:

        SEZON HARCAMA
        2021-22 11,5 milyon Euro
        2020-21 24,4 milyon Euro
        2019-20 6,8 milyon Euro
        2018-19 43,2 milyon Euro
        2017-18 15,5 milyon Euro
        2016-17 27,9 milyon Euro
        2015-16 20,3 milyon Euro
        2014-15 13,2 milyon Euro
        2013-14 27,3 milyon Euro
        2012-13 22,9 milyon Euro

        TRABZONSPOR
        Gelenler: Taha Altıkardeş (Bursaspor), Enis Destan (Altınordu), Yusuf Erdoğan (Kasımpaşa), Batuhan Kör (Bursaspor), Kerem Şen (Bursaspor), Tymotesz Puchacz (Union Berlin-kiralık), Jean Kouassi (Wuhan), Edin Visca (Medipol Başakşehir), Emrehan Gedikli (Bayern Leverkusen)

        Gidenler: Abdulkadir Parmak (Kayserispor-kiralık), Yusuf Sarı (Çaykur Rizespor), Gervinho (Sözleşme fesih), Edgar Ie (Sözleşme fesih)

            İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
            Gelenler: Amilton Minervino da Silva (Antalyaspor), Alberk Koç (Çaykur Rizespor), Uğurcan Yazğılı (Adanaspor), Mehmet Erdoğan ve Deniz Ertaş (Altyapıdan)

            Gidenler: Serdar Gürler (Medipol Başakşehir), Artem Kravets (Sözleşme fesih), Alper Uludağ (Adana Demirspor)

            ADANA DEMİRSPOR
            Gelenler: Mustafa Kapı (LOSC Lille), Alper Uludağ (Konyaspor), Erhun Aksel Öztümer (VavaCars Fatih Karagümrük), İsmail Cokçalış (Kulüpsüz), Damjan Djokovic (Çaykur Rizespor-kiralık), Loic Remy (Çaykur Rizespor)

            Gidenler: Francis Ezeh (Tuzlaspor-kiralık), İzzet Çelik (Diyarbekirspor-kiralık)

            AYTEMİZ ALANYASPOR
            Gelenler:             Emirhan Doğan (Bursaspor), Erencan Yardımcı (Eyüpspor-kiralık)

            Gidenler: Ahmet Ildiz (Eyüpspor), Khouma Babacar (Kiralıktan geri döndü- Sassuolo)

                MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
                Gelenler: Serdar Gürler (İttifak Holding Konyaspor), Salih Uçan (Beşiktaş-kiralık), Trezeguet (Aston Villa-kiralık), Pizzi (Benfica-kiralık), Emre Çolak (Atakaş Hatayspor)

                Gidenler: Edin Visca (Trabzonspor), Emre Kaplan (Atakaş Hatayspor-kiralık), Ahmed Kutucu (Sandhausen-kiralık), Peter Zulj (Fehervar-kiralık), Carlos Ponck (Çaykur Rizespor-kiralık), Enzo Crivelli (Saint-Etienne-kiralık), Okechukwu Azubuike (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-kiralık), Miguel Vieira (Sözleşme fesih), Alya Toure (Jammerbugt-kiralık), Sekou Tidiany Bangoura (Jammerbugt-kiralık)

                FENERBAHÇE
                Gelenler:                 Ozan Tufan (Watford) (Kiralıktan geri geldi)

                Gidenler: Sinan Gümüş (Sözleşme feshi), Fatih Yiğit Şanlıtürk (Ümraniyespor), Max Meyer (Midtjlland-kiralık), Allahyar Sayyadmanesh (Hull City-kiralık), Muhammed Gümüşkaya (Giresunspor-kiralık)

                BEŞİKTAŞ
                Gelenler: -

                Gidenler: Atakan Üner (Ümraniyespor-kiralık), Salih Uçan (Medipol Başakşehir-kiralık), Ajdin Hasic (Ümraniyespor-kiralık)

                    ATAKAŞ HATAYSPOR
                    Gelenler:                     Mahmud Kahraba (El Ahli-kiralık), Emre Kaplan (Medipol Başakşehir-kiralık), Selimcan Temel (İnegölspor), Yassine Benzia (Dijon-kiralık)

                    Gidenler: Bülent Cevahir (sözleşme feshi)

                    GAZİANTEP FK
                    Gelenler:                     Luka Stankovski (Rabotniçki)

                    Gidenler: Kenan Özer (Sözleşme fesih- Öznur Kablo Yeni Malatyaspor), Junior Jefferson (Sözleşme fesih), Dicko (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor), Yusuf Türk (Kiralık-Bursaspor), Enver Cenk Şahin (Sözleşme fesih-Bursaspor)

                    YUKATEL KAYSERİSPOR
                    Gelenler:                     Andrea Bertolacci (VavaCars Fatih Karagümrük), Arif Kocaman (Sakaryaspor), Yıldırım Mert Çetin (Hellas Verona-kiralık), Abdulkadir Parmak (Trabzonspor-kiralık),

                    Gidenler: Anthony Uzodimma (Ankara Keçiörengücü-kiralık), Nurettin Korkmaz (Trofense-kiralık)

                        VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
                        Gelenler:                         Abdoulaye Toure (Genoa-Kiralık), Kristijan Bistrovic (CSKA Moskova-Kiralık), Davide Biraschi (Genoa-Kiralık)

                        Gidenler: Andrea Bertolacci (Yukatel Kayserispor), Tunay Torun (Kasımpaşa), Vegar Hedenstad (Valerenga), Erhun Öztümer (Adana Demirspor), Efe Tatlı (Adanaspor-kiralık)

                        GALATASARAY
                        Gelenler:                         Bafetimbi Gomis (El Hilal), Erick Pulgar (Fiorentina-kiralık), Inaki Pena (Barcelona-kiralık), Semih Kaya (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor)

                        Gidenler: Mbaye Diagne (Geçici fesih), DeAndre Yedlin (Inter Miami), Christian Luyindama (El Taawon-kiralık), Oğulcan Çağlayan, Jesse Sekidika (Eyüpspor-kiralık), Aytaç Kara (Göztepe-kiralık), Atalay Babacan (Bereket Sigorta Ümraniyespor-kiralık), Gustavo Assunçao (Famalica-kiralıktan döndü), Berk Balaban (Niğde Anadolu-kiralık)

                        KASIMPAŞA
                        Gelenler:                         Uros Spajic (Krasnodar), Rayane Aabid (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor), Tunay Torun (VavaCars Fatih Karagümrük), Mamadou Fall (Charleroi), Jackson Muleka (Standard Liege-kiralık), Awer Mabil (Midtjylland-kiralık)

                        Gidenler: Yusuf Erdoğan (Trabzonspor), Nicolai Jörgensen (Kopenhag), Nabil Dirar (Sözleşme fesih), Kevin Varga (Sözleşme fesih)

                            GÖZTEPE
                            Gelenler:                             Franco Di Santo (San Lorenzo), François Moubandje (Dinamo Zagreb-kiralık), Aytaç Kara (Galatasaray-kiralık), Kenan Piric (Atromitos Athen), Oussama Tannane (Vitesse)

                            Gidenler: Şefik Abalı, Brown Ideye, Balazs Megyeri (AEL Limassol)

                            GZT GİRESUNSPOR
                            Gelenler:                             Muhammed Gümüşkaya (Fenerbahçe-kiralık), Chiquinho (Benfica-kiralık)

                            Gidenler: Çekdar Orhan (Tuzlaspor-kiralık)

                            FRAPORT TAV ANTALYASPOR
                            Gelenler:                             Admir Mehmedi (Wolfsburg), Fernando Lucas Martins (Beijing Guoan), Alassane Ndao (El Ahli-kiralık), Luiz Adriano (Palmeiras), Sinan Gümüş (Fenerbahçe)

                            Gidenler: Enzo Crivelli (Saint-Etienne), Eren Albayrak (Çaykur Rizespor), Paul Mukairu (Kopenhag), Amilton Minervino (İttifak Holding Konyaspor), Ersin Zehir (Dordrecht), Erkan Eyibil (Stuttgart)

                                ÇAYKUR RİZESPOR
                                Gelenler:                                 Gedson Fernandes (Benfica-kiralık), Carlos Ponck (Başakşehir-kiralık), Eren Albayrak (Fraport TAV Antalyaspor), Kubilay Kanatsızkuş (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor), Yusuf Sarı (Trabzonspor), Papis Cisse (serbest)

                                Gidenler: Yasin Pehlivan (Manisa FK), Eren Karadağ (Adanaspor-kiralık), Loic Remy (sözleşme fesih), Nathan Monzango (sözleşme fesih), Seyfettin Anıl Yaşar (Menemenspor-kiralık) Dokovic (Adana Demirspor)

                                ALTAY
                                Gelenler:                                 -

                                Gidenler: Erhan Çelenk (Manisa FK)

                                ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR
                                Gelenler: Godfred Donsah (Crotone), Azubuike Okechukwu (Demir Grup Sivasspor-kiralık), Kenan Özer (Gaziantep FK), Nouha Dicko (Gaziantep FK), Mehdi Zeffane (Krylya Sovetov Samara), Gaston Campi (FC Arouca), Barış Başdaş

                                Gidenler: Semih Kaya (Galatasaray), Rayane Aabid (Kasımpaşa), Kubilay Kanatsızkuş (Çaykur Rizespor), Wallace Fortuna, Walter Bwalya (El Ahli Kahire), Hasan Özkan

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                                Haberler Spor Süper Lig'de bu sezon transfer şov yok! İşte 2021/22 sezonu devre arası transfer döneminde gelenler gidenler
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