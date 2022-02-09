Süper Lig'de bu sezon transfer şov yok! İşte 2021/22 sezonu devre arası transfer döneminde gelenler gidenler

Türkiye bir ara transfer dönemini daha geride bıraktı... Kulüplerimizin yaşadığı büyük ekonomik sıkıntılar bu kez etkisini fazlasıyla hissettirdi. Yaklaşık 1 aylık sürece bakıldığında son 10 sezonun en az harcama yapılan 2. ara transfer dönemini yaşadığımız ortaya çıkıyor.
20 Süper Lig kulübünün sadece 6'sının ara transferde bonservis veya kira bedeli ödemesi dikkatleri çekiyor. Yapılan toplam harcama ise 11,5 milyon Euro ile sınırlı kaldı. Bu rakam, 6.8 milyon Euro harcanan 2019-20 sezonunun ardından en düşük harcama olarak kayıtlara geçti.
Bir başka dikkat çeken nokta ise 3 büyüklerin bu dönemde kasasından bonservis veya kira ücreti çıkarmaması oldu. Fenerbahçe ve Beşiktaş ara transferi hamle yapmadan geçirdi. 3 transfere imza atan Galatasaray ise bu isimlerin tamamını bedelsiz olarak kadrosuna kattı.