Son dönemde saha içinde arzu ettiği başarıyı yakalayamayan Galatasaray, ticari hamlelerde de bir türlü hedeflerini gerçekleştiremiyor. Özellikle bu sezon başında çok ciddi bir bonservis harcaması yapan Sarı-Kırmızılılar, son iki sezonda oyuncu satma konusunda yaşadığı sıkıntı ile dikkat çekiyor.

İKİ SEZONDA 35 MİLYON EURO HARCANDI

Bu sezon Mostafa Mohamed'in de tapusunun alınmasıyla harcadığı bonservis gideri 30 milyon Euro'ya yaklaşan Sarı-Kırmızılılar'ın son iki sezondaki bonservis gideri ise 35 milyon Euro'ya ulaşıyor.