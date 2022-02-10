Mergim Berisha fiyaskosuyla yüzleşen Fenerbahçe'nin Mitrovic pişmanlığı! İngiltere'de gündem o...

Son dönemde forvetlerden yana yüzü hiç gülmeyen Fenerbahçe'de bu sezonun hayal kırıklığı da Mergim Berisha oldu... Sezon başında 5 milyon Euro bonservis bedeli ve çok büyük umutlarla Salzburg'dan transfer edilen Alman yıldız beklentilerin çok altında kaldı.
Son olarak Türkiye Kupası'nda 1-0 kaybedilen Kayserispor maçındaki performansıyla ağır eleştiri alan Berisha şu ana kadar 21 maçta 5 gole imza atabildi.
Berisha konusunda hayal kırıklığı yaşayan Fenerbahçe yönetiminin sezon başında büyük bir fırsat teptiği de ortaya çıktı. Sarı-Lacivertliler'in İngiltere Championship ekibi Fulham'da forma giyen Aleksandar Mitrovic'i kiralık olarak transfer etme şansı yakaladığı öğrenildi. Ancak yönetimin sezon başında Sırp yıldızın kiralanmasına sıcak bakmadığı ve hem yaşı daha genç olduğu hem de bonservisiyle geleceği için Mergim Berisha'yı tercih ettiği belirlendi.