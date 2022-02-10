Mergim Berisha fiyaskosuyla yüzleşen Fenerbahçe'nin Mitrovic pişmanlığı! İngiltere'de gündem o...

Berisha şu ana kadar taraftarlara saç baş yoldururken, tercih edilmeyen Mitrovic ise attığı gollerle İngiltere'yi adeta sallıyor. Bu sezon Fulham formasıyla Championship'te 27 maça çıkan 27 yaşındaki forvet tam 30 gol atarken 7 de asist yaptı.

37 gole direkt etkide bulunan Mitrovic takımının liderlik koltuğunda oturmasında çok büyük bir rol oynadı. Sırp yıldız golleriyle Fulham'ı tek başına sırtında taşırken, Fenerbahçe yönetimi bu golleri izlerken adeta kahroluyor.