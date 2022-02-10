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    • Spor
    • 10.02.2022 11:03
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    • 10.02.2022 11:22
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    Mergim Berisha fiyaskosuyla yüzleşen Fenerbahçe'nin Mitrovic pişmanlığı! İngiltere'de gündem o...

    Fenerbahçe haberleri... Forvet sıkıntısı çeken Sarı-Lacivertliler'de Mitrovic'in yerine alınan Mergim Berisha'da yaşandı. Mitrovic Fulham'ı tek başına sırtlarken Fenerbahçe'nin hücum hattı nal topluyor...

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Fener’de büyük pişmanlık...

    Son dönemde forvetlerden yana yüzü hiç gülmeyen Fenerbahçe'de bu sezonun hayal kırıklığı da Mergim Berisha oldu... Sezon başında 5 milyon Euro bonservis bedeli ve çok büyük umutlarla Salzburg'dan transfer edilen Alman yıldız beklentilerin çok altında kaldı.

    Son olarak Türkiye Kupası'nda 1-0 kaybedilen Kayserispor maçındaki performansıyla ağır eleştiri alan Berisha şu ana kadar 21 maçta 5 gole imza atabildi.

    Berisha konusunda hayal kırıklığı yaşayan Fenerbahçe yönetiminin sezon başında büyük bir fırsat teptiği de ortaya çıktı. Sarı-Lacivertliler'in İngiltere Championship ekibi Fulham'da forma giyen Aleksandar Mitrovic'i kiralık olarak transfer etme şansı yakaladığı öğrenildi. Ancak yönetimin sezon başında Sırp yıldızın kiralanmasına sıcak bakmadığı ve hem yaşı daha genç olduğu hem de bonservisiyle geleceği için Mergim Berisha'yı tercih ettiği belirlendi.

        O dönem Mitrovic'i gözden çıkaran Fulham yönetimi, beklenen transfer gerçekleşmeyince Sırp futbolcunun sözleşmesini uzatma kararı aldı.

        Berisha şu ana kadar taraftarlara saç baş yoldururken, tercih edilmeyen Mitrovic ise attığı gollerle İngiltere'yi adeta sallıyor. Bu sezon Fulham formasıyla Championship'te 27 maça çıkan 27 yaşındaki forvet tam 30 gol atarken 7 de asist yaptı.

        37 gole direkt etkide bulunan Mitrovic takımının liderlik koltuğunda oturmasında çok büyük bir rol oynadı. Sırp yıldız golleriyle Fulham'ı tek başına sırtında taşırken, Fenerbahçe yönetimi bu golleri izlerken adeta kahroluyor.
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