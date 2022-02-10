Hepsi geriye gitti!

Galatasaray'ın sezon başında transfer ettiği genç isimler, beklenen gelişimi gösteremediği gibi geçtiğimiz sezona göre büyük bir gerileme de yaşadı. 6.5 milyon Euro'ya alınan Cicaldau ligde 21 maçta 4 gol ve 2 asistlik performans gösterebildi. Rumen yıldız geçen sezon 11 gol atıp 3 de asiste imza atmıştı. Aynı tablo Morutan'da da mevcut... Rumen futbolcu ligde 20 maçta 3 gol atarken, 3 de asist yaptı. Morutan geçen sezon ise 8 gol ve 16 asistlik performans sergilemişti. Sacha Boey sakatlıkların da etkisiyle ligde 6 maçta oynadı. Gol veya asist katkısı veremeyen Fransız sağ bek geçen sezon ise Ligue 1'de 24 maçta sahaya çıkmış ve 1 asist yapmıştı. Alanya'dan 4 milyon Euro'ya alınan Berkan Kutlu ligde 21 maçta oynarken gol atamadı. Sadece 1 asist yapan milli futbolcu geçen sezon 3 gol atıp 2 asist yapmıştı. Geçen sezon TFF 1. Lig'de harikalan yaratan Barış Alper Yılmaz 8 gol ve 5 asiste imza atmıştı. Ancak genç genç kanat oyuncusu bu sezon çıktığı 11 maçta ne gol atabildi ne de asist yapabildi.