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    • Spor
    • 09.02.2022 12:46
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    • 09.02.2022 12:46
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    Galatasaray'da kara tablo! Gelişim diye gelenlerin hepsi geriye gitti

    Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de bu sezon kötü gidişe bir türlü dur diyemeyen Galatasaray'da yeni transferlerin performansı da eleştiri konusu oldu. Sezon başında kadroya katılan Cicaldau, Morutan, Boey, Berkan Kutlu, Barış Alper Yılmaz gibi isimler geçtiğimiz yıla göre gol ve asist konusunda geri gitti.

    Özel Haber | Kara tablo! Hepsi geriye gitti

    Galatasaray sezon başında önemli bir gençlik hamlesine imza attı. Çok sayıda geleceği parlak ismi kadrosuna katan Sarı-Kırmızılılar şu ana kadar büyük bir hayal kırıklığı yaşattı. Üstelik yönetimin çok önemli rakamları kasasından çıkararak transfer ettiği genç isimler, beklenen gelişimi gösteremediği gibi geçtiğimiz sezona göre büyük bir gerileme de yaşadı.



    6.5 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle sezon başında tartışma yaratan Alexandru Cicaldau şu ana kadar Süper Lig'de 21 maça çıkarken 4 gol ve 2 asistlik performans gösterebildi. Oysa ki genç yıldız geçtiğimiz sezon Craiova formasıyla Rumen Ligi'nde 11 gol atıp 3 de asiste imza atmıştı.



    Aynı tablo Cicaldau'nun vatandaşı Olimpiu Morutan'da da mevcut... Son dönemde ilk 11'de forma giymekte çok zorlanan Rumen futbolcu Galatasaray formasıyla Süper Lig'de 20 maçta 3 gol atarken, 3 de asist yaptı. Morutan geçtiğimiz sezon FCSB ile Rumen Ligi'nde fırtınalar estirmiş ve 8 gol ve 16 asistlik performans sergilemişti.



        Fransa'dan transferi herkes için sürpriz olan Sacha Boey şu ana kadar sakatlıkların da etkisiyle Süper Lig'de yalnızca 6 maçta oynadı. Takımına gol veya asist katkısı veremeyen Fransız sağ bek geçen sezon ise Ligue 1'de Rennes formasıyla 24 maçta sahaya çıkmış ve 1 asist yapmıştı.



        Sezon başında Alanyaspor'dan 4 milyon Euro'ya alınan ve son dönemin en çok tartışılan isimlerinden biri olan Berkan Kutlu, Galatasaray formasıyla ligde 21 maçta oynadı. Henüz gol sevinci yaşayamayan genç yıldız sadece 1 asist yaptı. Oysa ki Berkan geçtiğimiz sezon Alanyaspor'da 3 gol ve 2 asistlik performansıyla alkış toplamıştı.



        Geçen sezon TFF 1. Lig'de Keiçörengücü formasıyla harikalan yaratan Barış Alper Yılmaz 8 gol ve 5 asiste imza atmıştı. Ancak genç kanat oyuncusu bu sezon çıktığı 11 maçta ne gol atabildi ne de asist yapabildi.

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