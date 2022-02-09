Galatasaray'da kara tablo! Gelişim diye gelenlerin hepsi geriye gitti





Sezon başında Alanyaspor'dan 4 milyon Euro'ya alınan ve son dönemin en çok tartışılan isimlerinden biri olan Berkan Kutlu, Galatasaray formasıyla ligde 21 maçta oynadı. Henüz gol sevinci yaşayamayan genç yıldız sadece 1 asist yaptı. Oysa ki Berkan geçtiğimiz sezon Alanyaspor'da 3 gol ve 2 asistlik performansıyla alkış toplamıştı.