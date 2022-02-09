Galatasaray'da kara tablo! Gelişim diye gelenlerin hepsi geriye gitti

Galatasaray sezon başında önemli bir gençlik hamlesine imza attı. Çok sayıda geleceği parlak ismi kadrosuna katan Sarı-Kırmızılılar şu ana kadar büyük bir hayal kırıklığı yaşattı. Üstelik yönetimin çok önemli rakamları kasasından çıkararak transfer ettiği genç isimler, beklenen gelişimi gösteremediği gibi geçtiğimiz sezona göre büyük bir gerileme de yaşadı.
6.5 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle sezon başında tartışma yaratan Alexandru Cicaldau şu ana kadar Süper Lig'de 21 maça çıkarken 4 gol ve 2 asistlik performans gösterebildi. Oysa ki genç yıldız geçtiğimiz sezon Craiova formasıyla Rumen Ligi'nde 11 gol atıp 3 de asiste imza atmıştı.
Aynı tablo Cicaldau'nun vatandaşı Olimpiu Morutan'da da mevcut... Son dönemde ilk 11'de forma giymekte çok zorlanan Rumen futbolcu Galatasaray formasıyla Süper Lig'de 20 maçta 3 gol atarken, 3 de asist yaptı. Morutan geçtiğimiz sezon FCSB ile Rumen Ligi'nde fırtınalar estirmiş ve 8 gol ve 16 asistlik performans sergilemişti.