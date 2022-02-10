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    Ali koç hüsran yaşatmaya devam ediyor! Başarısızlığın kitabını yazdı

    Fenerbahçe'nin ligden sonra kupaya da havlu atması taraftarı çıldırttı. Taraftarlar 4 yılda kupa kazanamayan Ali Koç için, "Başarısızlığın kitabını ayzdı" yorumunu yaptı.

    Başarısızlığın kitabını yazdı

    Fenerbahçe tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşıyor. 3.5 yıllık görev süresi içinde 60 transfer yapıp 9 teknik adamla çalışan ve milyonlar harcayan başkan Ali Koç, taraftarların hedefinde. Sarı-lacivertliler, Koç başkanlığındaki 4 yıllık süreçte hiçbir kupa kazanamadı. Ali Koç'un milyonlar saçmasına rağmen Fenerbahçe'nin 3.5 yılda ligde en iyi derecesinin 3.'lük olması kupada ise final dahi görülememesi taraftarın sabrını taşırdı. Sarı-Lacivertli taraftarlar, Koç'un görevi bırakması için sosyal medyada kampanya başlattı.

    KALE DE DÜŞTÜ!
    'Ali     Koç bırak git' hashtagi 2 gün trend topic oldu. Bazı taraftarlar başkan Koç'u Cimer'e şikayet etti. Fenerbahçe, Aziz Yıldırım'ın 20 yıllık başkanlık döneminde Kadıköy'de 340 lig maçında sadece 26 yenilgi aldı. 3.5 yıllık Ali Koç başkanlığında ise Kadıköy'de 56 iç saha maçında 15 yenilgi aldı.

    TARAFTARDAN ELEŞTİRİ
    Aziz     Yıldırım döneminde ortalama 13 maçta 1 yenilgi alınırken bu rakam Ali Koç başkanlığında 3.5 maçta 1 yenilgiye denk düşüyor. Sosyal medyadan Ali Koç'u eleştiri bombardımanına tutan Fenerbahçeli taraftarlar, "Ali Koç döneminde vasata alıştırıldık. Sürekli hoca değiştiriyoruz. Transferlerde başarı sağlayamıyoruz. Sürekli geri gidiyoruz. Artık yeter! Ali Koç başarısızlığın kitabını yazdı" gibi yorumlarda bulunuyor...

    10 YILLIK KUPA HASRETİ
    Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nı en son 2011-12 sezonunda kazandı. Sarı- Lacivertliler, o sezon finalde Trabzonspor'u 1-0 yendi.

    TARAFTARLAR ONA ÖFKELİ
    Mergim Berisha, ortaya koyduğu performansla taraftarların hedefinde... Kayserispor maçında da beklentilerin uzağında kaldı.

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