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    • Spor
    • 09.02.2022 13:30
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    • 09.02.2022 13:42
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    Özel Haber I 3.5 yılda başarısızlığın kitabını yazan Başkan: Ali Koç

    Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'deki 3.5 yıllık görev süresi içinde 60 transfer yapıp 9 teknik adamla çalışan ve milyonlar harcayan başkan Ali Koç, başarısızlığın adeta kitabını yazdı. Bu sezon takımın ligde zirve yarışına havlu atmasının ardından kupadan da elenilmesi bardağı taşırdı.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    3.5 yılda başarısızlığın kitabını yazan Başkan: Ali Koç

    Ali Koç, Fenerbahçe'de başarızlığın kitabını yazıyor... Haziran 2018'de büyük umutlarla Sarı-Lacivertli kulüpte başkanlık koltuğuna oturan Koç'un 3.5 yıllık görev süresi boyunca Fenerbahçe taraftarının yüzü bir türlü gülmedi.

    Fenerbahçe Koç'un başkanlığında 2018-2019 sezonunu ligde 6., 2019-2020 sezonunu ise 7. bitirdi. Koç'un ligdeki en iyi derecesi ise 2020-2021 sezonundaki 3.'lük oldu.

    Bu sezon da ligde lider Trabzonspor'un 20 puan gerisinde kalan Fenerbahçe, Ali Koç döneminde Türkiye Kupası ve Avrupa'da da başarıyı yakalayamadı. Ali Koç ile kupada önceki 3 sezonda final göremeyen Sarı-Lacivertliler, bu sezon da Kayserispor yenilgisiyle turnuvaya son 16 turunda veda etti.

        Lige havlu atan Fenerbahçe'nin kupadan da elenmesi Ali Koç'a karşı eleştirileri sertleştirdi. Sportif başarıyı bir türlü yakalamayan Ali Koç, 3.5 yıllık görev süresi içinde 9 teknik adamla çalışırken, yaptığı 60 transfer için de milyonlar harcadı.

        Ali Koç'un milyonlar saçmasına rağmen Fenerbahçe'nin 3.5 yılda ligde en iyi derecesinin 3.'lük olması kupada ise final dahi görülememesi taraftarın sabrını taşırdı. Koç'un görevi bırakması yönünde birçok görüş paylaşıldı.
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