Özel Haber I 3.5 yılda başarısızlığın kitabını yazan Başkan: Ali Koç

Lige havlu atan Fenerbahçe'nin kupadan da elenmesi Ali Koç'a karşı eleştirileri sertleştirdi. Sportif başarıyı bir türlü yakalamayan Ali Koç, 3.5 yıllık görev süresi içinde 9 teknik adamla çalışırken, yaptığı 60 transfer için de milyonlar harcadı.

Ali Koç'un milyonlar saçmasına rağmen Fenerbahçe'nin 3.5 yılda ligde en iyi derecesinin 3.'lük olması kupada ise final dahi görülememesi taraftarın sabrını taşırdı. Koç'un görevi bırakması yönünde birçok görüş paylaşıldı.