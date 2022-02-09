Florya'da kazan kaynıyor! Galatasaray'da futbolcularla Torrent arasında kriz





İspanyol teknik adamın ayrıca video analize büyük önem verdiği ve idman boşluklarında sürekli futbolcularla bu konuda bir araya geldiği belirtiliyor. Torrent'in hem oynanan maçlardaki hataları hem de bir sonraki rakibin artı ve eksilerini video analiz yöntemiyle futbolcularına anlattığı öğrenildi. Ancak bu toplantıların sürelerinin çok uzun olduğu ve takımın büyük bir kısmının bu durumdan sıkıldığı ifade ediliyor.