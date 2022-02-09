Florya'da kazan kaynıyor! Galatasaray'da futbolcularla Torrent arasında kriz

Tarihi bir kaosun içinden geçen Galatasaray cumartesi günü Kayserispor'u yenerek kötü gidişi durdurmak istiyor... Sarı-Kırmızılılar kritik karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürürken, Florya'dan son derece çarpıcı haberler geliyor.
İddialara göre birçok futbolcu, teknik direktör Domenec Torrent'in uygulamalarından rahatsız durumda... Futbolcuların ilk şikayetinin yoğun idman temposu olduğu öğrenildi. Geldiği günden bu yana takımın fiziki açıdan yetersiz olduğunu düşünen İspanyol hoca ilk iş olarak günlük idman sayısını 2'ye çıkarmıştı. Torrent'in ayrıca Scott Piri'nin yerine göreve getirilen Julian Jimenez yönetiminde çok yüksek tompolu idmanlar yaptırdığı ve futbolcuların bu durumdan son derece rahatsız olduğu belirtiliyor.
İspanyol teknik adamın ayrıca video analize büyük önem verdiği ve idman boşluklarında sürekli futbolcularla bu konuda bir araya geldiği belirtiliyor. Torrent'in hem oynanan maçlardaki hataları hem de bir sonraki rakibin artı ve eksilerini video analiz yöntemiyle futbolcularına anlattığı öğrenildi. Ancak bu toplantıların sürelerinin çok uzun olduğu ve takımın büyük bir kısmının bu durumdan sıkıldığı ifade ediliyor.