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    • 09.02.2022 13:56
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    • 09.02.2022 13:56
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    Florya'da kazan kaynıyor! Galatasaray'da futbolcularla Torrent arasında kriz

    Son dakika Galatasaray haberleri | Küme düşme potasının yakınında yer alan Galatasaray, evinde Kayserispor'u devirerek kötü gidişe dur demek istiyor. Sarı-kırmızılı ekip maç hazırlığını sürdürürken Florya'dan da şok haberler geldi. İddiaya göre futbolcuların Torrent'in uygulamalarından rahatsız olduğu gelen bilgiler arasında....

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Florya’da kazan kaynıyor! Galatasaray’da kriz

    Tarihi bir kaosun içinden geçen Galatasaray cumartesi günü Kayserispor'u yenerek kötü gidişi durdurmak istiyor... Sarı-Kırmızılılar kritik karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürürken, Florya'dan son derece çarpıcı haberler geliyor.



    İddialara göre birçok futbolcu, teknik direktör Domenec Torrent'in uygulamalarından rahatsız durumda... Futbolcuların ilk şikayetinin yoğun idman temposu olduğu öğrenildi. Geldiği günden bu yana takımın fiziki açıdan yetersiz olduğunu düşünen İspanyol hoca ilk iş olarak günlük idman sayısını 2'ye çıkarmıştı. Torrent'in ayrıca Scott Piri'nin yerine göreve getirilen Julian Jimenez yönetiminde çok yüksek tompolu idmanlar yaptırdığı ve futbolcuların bu durumdan son derece rahatsız olduğu belirtiliyor.



    İspanyol teknik adamın ayrıca video analize büyük önem verdiği ve idman boşluklarında sürekli futbolcularla bu konuda bir araya geldiği belirtiliyor. Torrent'in hem oynanan maçlardaki hataları hem de bir sonraki rakibin artı ve eksilerini video analiz yöntemiyle futbolcularına anlattığı öğrenildi. Ancak bu toplantıların sürelerinin çok uzun olduğu ve takımın büyük bir kısmının bu durumdan sıkıldığı ifade ediliyor.



        Geçtiğimiz günlerde Torrent'in video analiz sırasında ciddiyetsiz hareketlerinden dolayı Alparslan Öztürk'ü toplantı odasından çıkarttığı, hatta bu nedenle Alanya'da da kadroda almadığı öne sürülmüştü.



        İddialara göre bazı futbolcular takım içinde yaşanan bu sıkıntıyı bizzat Başkan Burak Elmas'a iletti. Torrent'e yönelik futbolcuların duyduğu rahatsızlıkların sahaya da olumsuz şekilde yansıdığı gelen bilgiler arasında.

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