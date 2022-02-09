Fenerbahçe her alanda kaybetmeye devam ediyor! Joachim Löw'den de kötü haber geldi





Fenerbahçe'nin 1 numaralı teknik direktör hedefi olarak gösterilen Löw'den sonuç alınamama ihtimaline karşılık yönetimin, alternatif isimlerle görüştüğü de biliniyor. Başkan Ali Koç kısa bir süre önce yaptığı açıklamada, "Hedefimizde 3 teknik adam var. İkisiyle parasal konuları görüşüyoruz. Bir hoca ile ilgili planlarımızda İsmail Kartal da var" demişti. İsmail Kartal'ın içinde olduğu planın Joachim Löw'ün takımın başına geçmesi olduğu bilinirken, diğer iki aday da Jorge Jesus ve Roger Schimdit olarak öne çıkmıştı. Sarı- Lacivertli yönetimin ise Real Madrid iddialarına rağmen Löw konusunda ısrarcı olduğu ve sonuna kadar şartları zorladığı ifade ediliyor. Alman hoca ile bir süredir temasta olan Fenerbahçe yönetimi, bir an önce net bir sonuca varmak istiyor.