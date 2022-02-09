Fenerbahçe her alanda kaybetmeye devam ediyor! Joachim Löw'den de kötü haber geldi

Fenerbahçe'de Joachim Löw şoku... Önümüzdeki sezon için Sarı-Lacivertli yönetimin takımın emanet etmek istediği Alman hoca için İspanyol basınından kötü haber geldi. El Nacional isimli internet sitesinde yer alan haberde Carlo Ancelotti ile yollarını ayırmak isteyen Real Madrid'in teknik direktörlük koltuğuna Joachim Löw'ü oturtmak istediği belirtildi. Hatta Alman teknik adamın tam 12 aydır İspanyolca çalıştığı belirtildi. Ayrıca Löw'ün Real Madrid'in başına geçebilmek için kendisine gelen tüm teklifleri reddettiği ifade edildi. Devre arası takım almak istemediği gerekçesiyle Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un bir süre önce kendisine sunduğu teklifi reddeden ve sezon sonu için Sarı-Lacivertli kulüple temaslarda bulunan Löw ile ilgili yaşanan bu gelişme ise şaşkınlıkla karşılandı.
Fenerbahçe'nin 1 numaralı teknik direktör hedefi olarak gösterilen Löw'den sonuç alınamama ihtimaline karşılık yönetimin, alternatif isimlerle görüştüğü de biliniyor. Başkan Ali Koç kısa bir süre önce yaptığı açıklamada, "Hedefimizde 3 teknik adam var. İkisiyle parasal konuları görüşüyoruz. Bir hoca ile ilgili planlarımızda İsmail Kartal da var" demişti. İsmail Kartal'ın içinde olduğu planın Joachim Löw'ün takımın başına geçmesi olduğu bilinirken, diğer iki aday da Jorge Jesus ve Roger Schimdit olarak öne çıkmıştı. Sarı- Lacivertli yönetimin ise Real Madrid iddialarına rağmen Löw konusunda ısrarcı olduğu ve sonuna kadar şartları zorladığı ifade ediliyor. Alman hoca ile bir süredir temasta olan Fenerbahçe yönetimi, bir an önce net bir sonuca varmak istiyor.
İSPANYOLCA ÖĞRENİYOR
Real Madrid'in başına geçeceği iddia edilen Alman teknik adam Joachim Löw'ün yaklaşık 1 yıldır İspanyolca dersler aldığı öne sürülüyor.