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    • Spor
    • 09.02.2022 13:24
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    • 09.02.2022 15:47
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    Sivasspor deplasmanda turladı kupada çeyrek finale yükseldi! Bandırmaspor 2 - 4 Sivasspor maç sonucu

    Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 heyecanı sürüyor. Günün ilk karşılaşmasında Bandırmaspor evinde Sivasspor'u ağırladı. Konuk ekip Sivasspor maçı 4-2'lik skorla kazanarak çeyrek finale yükseldi.

    Kupada gol düellosu! Turlayan takım belli oldu

    Ziraat Türkiye Kupası'nda haftasında heyecan devam ediyor. Son 16 turunda Bandırmaspor ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Karşılıklı gol düellosuna sahne olan karşılaşmayı konuk ekip Sivasspor Gradel (3) ve Appindangoye'nin golleriyle 4-2'lik skorla kazandı. Süper Lig temsilcisi bu sonuçla Ziraat Türkiye Kupası'nda son 8'e kaldı.

    MAÇIN GOLLERİ

    Maç hızlı başladı. Henüz 2. dakikada gelişen Sivasspor atağında Pedro Henrique'nin önüne bıraktığı topa sağ ayağıyla vuran Max Gradel topu ağlara göndererek Sivasspor'u öne geçirdi.


    Dakikalar 34'ü gösterdiğinde skora denge geldi. Ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Levent Ayçiçek, topu filelere gönderdi ve skor 1-1 oldu.

    İlk yarının uzatma dakikalarında Fajr'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Gradel'in sol çaprazdan yaptığı vuruşta top savunmaya çarparak ağlarla buluştu ve Sivasspor bir kez daha öne geçti.

    İkinci yarıda Bandırmaspor bir kez daha eşitliği yakaladı. Sivasspor'un uzaklaştırmak istediği topu Bandırmasporlu isimler ceza sahasına gönderdi. Kaleci Muammer'in elinden kaçırdığı topu Landel filelere gönderdi ve maç 2-2'ye geldi.

    Maçta son dakikalara girilirken Sivasspor bu kez de Appindangoye ile öne geçti. Koray'ın son çizgiden çevirdiği topa kafa vuran Appindangoye skoru 3-2'ye getirdi.

    84. dakikada maçın yıldızı Gradel bir kez daha sahneye çıktı. Topla birlikte ceza sahasına sokulan yıldız futbolcu, düzgün bir vuruşla topu filelere göndererek Sivasspor'u rahatlatan golü attı.

    BANDIRMASPOR - SİVASSPOR MAÇI 11'LERİ
    BANDIRMASPOR: Hüseyin, Cüneyt, Alpay, Lokman, Süleyman, Mehmet, Landel, Doğancan, Levent, Pucko, Osmajic
    SİVASSPOR: Muammer, Koray, Aaron, Samba, Ziya, Cofie, Fajr, Felix, Henrique, Gradel, Kayode

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