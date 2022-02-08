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    • Spor
    • 08.02.2022 11:16
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    • 08.02.2022 11:16
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    Ziraat Türkiye Kupası’nda şölen devam ediyor! İşte günün ve son 16 turunun maç programı

    Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16 turu heyecanı bugün start alacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak maçlar sonunda kazanan takımlar adını çeyrek finale yazdıracak. Zorlu kapışmaların A Spor ekranlarında izleyiciyle buluşacak. İşte günün ve kupada son 16 turu maçlarının programı.

    takvim.com.tr
    Kupada şölen devam ediyor! İşte günün programı

    Turkuvaz Medya'nın yayınladığı Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam edecek. Kupayı müzeye götürmek için savaşan takımlar, son 16 turunda mücadele edecek. Kupa mücadelesi bugün oynanacak 3 karşılaşmayla başlayacak. Kupanın son 16 turu, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Rakiplerine üstünlük sağlayacak takımlar, adını çeyrek finale yazdıracak.

    Galatasaray'ın bir önceki turda havlu attığı turnuvada diğer 3 büyük takım ise devam edecek. Fenerbahçe bugün, Trabzonspor yarın, son şampiyon Beşiktaş ise perşembe günü sahaya çıkacak. Zorlu kapışmaların A Spor ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kupada son 16 turu maçlarının programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:



    ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI PROGRAMI

    Bugün:

    14.30
    Kasımpaşa Gaziantep FK
    Fırat Aydınus

    17.30
    Karagümrük Konyaspor
    Ali Şansalan

    20.30
    Fenerbahçe Kayserispor
    Arda Kardeşler



        Yarın:

        13.30
        Bandırmaspor Sivasspor
        Volkan Bayarslan

        17.30
        Hatayspor Antalyaspor
        Mert Güzenge

        20.30
        Denizlispor Trabzonspor
        Alper Ulusoy



        Perşembe:

        17.30
        Alanyaspor Adana Demir
        Ümit Öztürk

        20.30
        Beşiktaş Göztepe
        Yasin Kol

        KURA ÇEKİMİ TURKUVAZ MEDYA'DA
        Türkıye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmelerinin belli olacağı kura çekimi, 11 Şubat Cuma günü gerçekleştirilecek. Saat 14.30'da başlayacak kura çekimi Turkuvaz Medya Merke - zi'nde yapılacak ve A Spor'dan yayınlanacak. Çeyrek final 1, 2 ve 3 Mart'ta, yarı final ilk maçları 19, 20 veya 21 Nisan, rövanş karşılaşmaları ise 10, 11 veya 12 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

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        Haberler Spor Ziraat Türkiye Kupası’nda şölen devam ediyor! İşte günün ve son 16 turunun maç programı
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