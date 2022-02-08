Ziraat Türkiye Kupası’nda şölen devam ediyor! İşte günün ve son 16 turunun maç programı

Turkuvaz Medya'nın yayınladığı Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam edecek. Kupayı müzeye götürmek için savaşan takımlar, son 16 turunda mücadele edecek. Kupa mücadelesi bugün oynanacak 3 karşılaşmayla başlayacak. Kupanın son 16 turu, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Rakiplerine üstünlük sağlayacak takımlar, adını çeyrek finale yazdıracak.
Galatasaray'ın bir önceki turda havlu attığı turnuvada diğer 3 büyük takım ise devam edecek. Fenerbahçe bugün, Trabzonspor yarın, son şampiyon Beşiktaş ise perşembe günü sahaya çıkacak. Zorlu kapışmaların A Spor ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kupada son 16 turu maçlarının programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI PROGRAMI
Bugün:
14.30
Kasımpaşa Gaziantep FK
Fırat Aydınus
17.30
Karagümrük Konyaspor
Ali Şansalan
20.30
Fenerbahçe Kayserispor
Arda Kardeşler