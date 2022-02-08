Ziraat Türkiye Kupası’nda şölen devam ediyor! İşte günün ve son 16 turunun maç programı

Galatasaray'ın bir önceki turda havlu attığı turnuvada diğer 3 büyük takım ise devam edecek. Fenerbahçe bugün, Trabzonspor yarın, son şampiyon Beşiktaş ise perşembe günü sahaya çıkacak. Zorlu kapışmaların A Spor ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kupada son 16 turu maçlarının programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle: