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Haberler Spor Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Yukatel Kayserispor'u konuk ediyor! İşte muhtemel 11'ler

Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Yukatel Kayserispor'u konuk ediyor! İşte muhtemel 11'ler

Spor Toto Süper Lig'de bir türlü işleri yoluna koyamayan Fenerbahçe, teselliyi Ziraat Türkiye Kupası'nda arıyor. Kanarya'da sakatlıkları bulunan Mesut Özil, Luiz Gustavo, Filip Novak ve İrfan Can Kahveci, karşılaşmada forma giyemeyecek. Saat 20.30'da başlayacak mücadele A Spor'dan canlı yayınlanacak. İşte kritik mücadelede muhtemel 11'ler.

08.02.2022 09:34 - Son Güncelleme: 08.02.2022 09:34
Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Yukatel Kayserispor’u konuk ediyor! İşte muhtemel 11’ler

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda bugün Yukatel Kayserispor'u konuk edecek.

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Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Yukatel Kayserispor’u konuk ediyor! İşte muhtemel 11’ler

Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Ligde zirve yarışından uzaklaşan ve gözünü kupaya çeviren sarılacivertliler, rakibini geçerek adını çeyrek finale yazdırmayı planlıyor.

Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Yukatel Kayserispor’u konuk ediyor! İşte muhtemel 11’ler

Kupaya 5. turdan katılan Kanarya, Afjet Afyonspor'u 2-0 ile geçerek son 16 turuna yükselmişti.

Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Yukatel Kayserispor’u konuk ediyor! İşte muhtemel 11’ler

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertliler, ligdeki son maçında Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olmuştu.

Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Yukatel Kayserispor’u konuk ediyor! İşte muhtemel 11’ler

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Kanarya'da sakatlıkları bulunan Mesut Özil, Luiz Gustavo, Filip Novak ve İrfan Can Kahveci, karşılaşmada forma giyemeyecek.

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