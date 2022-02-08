Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Yukatel Kayserispor'u konuk ediyor! İşte muhtemel 11'ler
Spor Toto Süper Lig'de bir türlü işleri yoluna koyamayan Fenerbahçe, teselliyi Ziraat Türkiye Kupası'nda arıyor. Kanarya'da sakatlıkları bulunan Mesut Özil, Luiz Gustavo, Filip Novak ve İrfan Can Kahveci, karşılaşmada forma giyemeyecek. Saat 20.30'da başlayacak mücadele A Spor'dan canlı yayınlanacak. İşte kritik mücadelede muhtemel 11'ler.
08.02.2022 09:34
- Son Güncelleme: 08.02.2022 09:34
FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK
Kanarya'da sakatlıkları bulunan Mesut Özil, Luiz Gustavo, Filip Novak ve İrfan Can Kahveci, karşılaşmada forma giyemeyecek.