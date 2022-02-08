Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent'in son maçı olabilir...

Galibiyet hasretine Kayserispor önünde son vermek isteyen Galatasaray'da olası bir yenilgi durumunda yönetimin çok radikal kararlar alacağı belirtiliyor. İddialara göre olaylı bir şekilde görevine son verilen Fatih Terim'in yerine gelen Domenec Torrent için de tehlike çanları çalıyor.