Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent'in son maçı olabilir...

Tarihinin en kötü ve sıkıntılı günlerini geçiren Galatasaray'da tam bir kaos havası hakim… Süper Lig'de 5 maçtır kazanamayan ve düşme tehlikesini yakından yaşayan Sarı-Kırmızılılar, Kayserispor maçına hazırlanırken kulislerde şok iddialar konuşuluyor.
Galibiyet hasretine Kayserispor önünde son vermek isteyen Galatasaray'da olası bir yenilgi durumunda yönetimin çok radikal kararlar alacağı belirtiliyor. İddialara göre olaylı bir şekilde görevine son verilen Fatih Terim'in yerine gelen Domenec Torrent için de tehlike çanları çalıyor.
Sarı-Kırmızılı takımın başında çıktığı ilk 3 maçtan yenilgiyle ayrılan, ilk puanını ise 20 dakika 10 kişi oynayan Alanyaspor deplasmanında alan İspanyol hocanın kredisini büyük oranda tükettiği belirtiliyor.