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    • Spor
    • 08.02.2022 11:14
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    • 08.02.2022 11:28
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    Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent'in son maçı olabilir...

    Galatasaray haberleri... Domenec Torrent'in Sarı-Kırmızılılar'da fişi kesilmek üzere. Kısa zamanda kendisine verilen krediyi tüketen İspanyol hoca Kayserispor maçında da kaybederse Galatasaray Teknik Direktörlüğünden kovulabilir.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Torrent kaybederse kovuluyor!

    Tarihinin en kötü ve sıkıntılı günlerini geçiren Galatasaray'da tam bir kaos havası hakim… Süper Lig'de 5 maçtır kazanamayan ve düşme tehlikesini yakından yaşayan Sarı-Kırmızılılar, Kayserispor maçına hazırlanırken kulislerde şok iddialar konuşuluyor.

    Galibiyet hasretine Kayserispor önünde son vermek isteyen Galatasaray'da olası bir yenilgi durumunda yönetimin çok radikal kararlar alacağı belirtiliyor. İddialara göre olaylı bir şekilde görevine son verilen Fatih Terim'in yerine gelen Domenec Torrent için de tehlike çanları çalıyor.

    Sarı-Kırmızılı takımın başında çıktığı ilk 3 maçtan yenilgiyle ayrılan, ilk puanını ise 20 dakika 10 kişi oynayan Alanyaspor deplasmanında alan İspanyol hocanın kredisini büyük oranda tükettiği belirtiliyor.

        Başkan Burak Elmas'ın alınan skorlardan daha çok takımın Torrent yönetiminde sergilediği futboldan rahatsız olduğu ifade ediliyor. Kayserispor maçının kaybedilmesi durumunda tecrübeli hocanın görevine son verileceği şu anda kulislerde çok yüksek sesle konuşuluyor.

        Torrent döneminin sona ermesi durumunda Galatasaray yönetiminin takımın başına yerli bir teknik adam getireceği ve bu ismin de çok büyük ihtimalle Bülent Korkmaz olacağı iddia ediliyor.

        Sarı-Kırmızılılar'da ayrıca Kayserispor maçının kaybedilmesi halinde kadro dışı kararlarının da alınabileceği öğrenildi.

        Ancak Kayserispor maçından 3 puan çıkarılırsa, yönetimin olası operasyonu bir süre erteleyeceği gelen bilgiler arasında.
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        Haberler Spor Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent'in son maçı olabilir...
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