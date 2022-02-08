Milli Takım'a 2 sürpriz isim! Stefan Kuntz'dan Yunus Akgün ve Enes Ünal kararı

YUNUS VE ENES KADROYA ÇAĞRILACAK

Ajansspor'un haberine göre yardımcısı Kenan Koçak'la birlikte maçları sıkı bir şekilde takip eden Kuntz, Adana Demirspor'da forma giyen performansıyla göz dolduran Yunus Akgün ve La Liga'da fırtına gibi esen Enes Ünal'ı kadroya çağırma kararı aldı.