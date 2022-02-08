Milli Takım'a 2 sürpriz isim! Stefan Kuntz'dan Yunus Akgün ve Enes Ünal kararı

A Milli Takım, 24 Mart'ta Dünya Kupası Elemeleri Play-Off maçında Portekiz'in konuğu olacak. A Milli Takım'da teknik direktör Stefan Kuntz, aday kadro için çalışmalara başladı.
YUNUS VE ENES KADROYA ÇAĞRILACAK
Ajansspor'un haberine göre yardımcısı Kenan Koçak'la birlikte maçları sıkı bir şekilde takip eden Kuntz, Adana Demirspor'da forma giyen performansıyla göz dolduran Yunus Akgün ve La Liga'da fırtına gibi esen Enes Ünal'ı kadroya çağırma kararı aldı.
İLK KEZ ŞANS BULACAK
Yunus ilk kez A Milli formayı giyecek. Son 2 aday kadroda yer almayan Enes ise tekrardan şans bulacak. Galatasaray'ın sezon öncesinde Mavi Şimşekler'e kiralık olarak gönderdiği 21 yaşındaki kanat oyuncusu, 21 lig maçında 7 gol 6 asist, tüm kulvarlarda ise 24 maçta 8 gol 12 asistle yıldızlaştı.