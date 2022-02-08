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    • Spor
    • 08.02.2022 11:02
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    • 08.02.2022 11:02
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    Milli Takım'a 2 sürpriz isim! Stefan Kuntz'dan Yunus Akgün ve Enes Ünal kararı

    Millİ Takım'ın 24 Mart'ta Dünya Kupası Elemeleri play-offunda konuk olacağı Portekiz maçı öncesi teknik direktör Stefan Kuntz'un kafasındaki kadro netleşiyor. Alman teknik adamın bu sezon yükselen performansıyla Yunus Akgün ve Enes Ünal'ı Milli Takım'a çağıracağı öğrenildi.

    Milli Takım’a 2 sürpriz isim! Kuntz’dan flaş karar

    A Milli Takım, 24 Mart'ta Dünya Kupası Elemeleri Play-Off maçında Portekiz'in konuğu olacak. A Milli Takım'da teknik direktör Stefan Kuntz, aday kadro için çalışmalara başladı.

    YUNUS VE ENES KADROYA ÇAĞRILACAK
    Ajansspor'un haberine göre yardımcısı Kenan Koçak'la birlikte maçları sıkı bir şekilde takip eden Kuntz, Adana Demirspor'da forma giyen performansıyla göz dolduran Yunus Akgün ve La Liga'da fırtına gibi esen Enes Ünal'ı kadroya çağırma kararı aldı.

    İLK KEZ ŞANS BULACAK
    Yunus ilk kez A Milli formayı giyecek. Son 2 aday kadroda yer almayan Enes ise tekrardan şans bulacak. Galatasaray'ın sezon öncesinde Mavi Şimşekler'e kiralık olarak gönderdiği 21 yaşındaki kanat oyuncusu, 21 lig maçında 7 gol 6 asist, tüm kulvarlarda ise 24 maçta 8 gol 12 asistle yıldızlaştı.

        LA LİGA'YI SALLIYOR
        Getafe'nin 2020'de 9 milyon Euro bonservis ücreti karşılığında Villarreal'den kadrosuna kattığı Enes Ünal bu sezonki performansıyla adeta La Liga salladı.

        İspanyol takımında 22 maçta forma giyen 24 yaşındaki forvet 9 kez fileleri havalandırdı.

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