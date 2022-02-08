Diego Costa bekleyişi! Fenerbahçe transferin son gününe forvet umuduyla giriyor





RUSYA'DAN TALİPLERİ VAR

Alınan bilgilere göre Fenerbahçe son olarak 1 yılı opsiyonlu 1.5 yıllık sözleşme teklifinde bulundu. Yönetimin sezon sonuna kadar 1 milyon Euro garanti ücreti de gözden çıkardığı ifade ediliyor. Yapılan pazarlıkları doğrulayan Diego Costa, "Rusya'dan Zenit ve Krasnador'dan da teklif aldım. Türkiye'de yetki verdiği menajerimin Fenerbahçe ile işi sonuçlandırmasına göre karar vereceğim" diye konuştu. 33 yaşındaki forvetin menajeri Marko Kırdemir ise, "Roberto Carlos, Costa'ya 'Fenerbahçe'ye git' dedi. Costa da yapılan teklife sıcak bakıyor. Şu anda pazarlıklar devam ediyor" ifadesini kullandı. 33 yaşındaki İspanyol forvet kariyerinde daha önce Atletico Madrid, Chelsea gibi önemli kulüplerin de formasını giydi.