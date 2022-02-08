Diego Costa bekleyişi! Fenerbahçe transferin son gününe forvet umuduyla giriyor

Ara transferde şu ana kadar sadece Ozan Tufan hamlesi yapabilen Fenerbahçe son güne forvet bekleyişi ile giriyor... Sarı-Lacivertliler bonservisi elinde bulunan Diego Costa ile pazarlıklarını sürdürüyor. Yönetimin hedefi bugün öğlen saatlerine kadar anlaşmayı sağlamak ve İspanyol golcüye resmi imzayı attırmak.
RUSYA'DAN TALİPLERİ VAR
Alınan bilgilere göre Fenerbahçe son olarak 1 yılı opsiyonlu 1.5 yıllık sözleşme teklifinde bulundu. Yönetimin sezon sonuna kadar 1 milyon Euro garanti ücreti de gözden çıkardığı ifade ediliyor. Yapılan pazarlıkları doğrulayan Diego Costa, "Rusya'dan Zenit ve Krasnador'dan da teklif aldım. Türkiye'de yetki verdiği menajerimin Fenerbahçe ile işi sonuçlandırmasına göre karar vereceğim" diye konuştu. 33 yaşındaki forvetin menajeri Marko Kırdemir ise, "Roberto Carlos, Costa'ya 'Fenerbahçe'ye git' dedi. Costa da yapılan teklife sıcak bakıyor. Şu anda pazarlıklar devam ediyor" ifadesini kullandı. 33 yaşındaki İspanyol forvet kariyerinde daha önce Atletico Madrid, Chelsea gibi önemli kulüplerin de formasını giydi.
99 MİLYON EURO ÖDENDİ
Kariyeri boyunca Diego Costa için kulüpler 99 milyon Euro bonservis bedeli ödedi. Geçtiğimiz yıllarda adı sık sık Galatasaray ve Beşiktaş ile de anılan yıldız futbolcu son olarak Brezilya ekibi Internacional'de görev yaptı. Diego Costa eğer Fenerbahçe'nin teklif ettiği sözleşme şartlarını kabul ederse bugün İstanbul'a gelip imza atabilir.