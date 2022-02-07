Son dakika Fenerbahçe haberleri... Diego Costa için Gomis formülü! Fenerbahçe yıldız oyuncuyu transfer etmek için...

Rusya'dan da teklifler aldığı belirtilen Diego Costa için Fenerbahçe'nin ısrarcı pozisyonda olmadığı ve kendi şartlarının kabul görmesi halinde imzaların atılabileceği ifade ediliyor.

Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan tercübeli futbolcu Diego Costa'nın adı Rus kulüpleri Zenit ve Krasnodar ile de anılıyor.