Son dakika Fenerbahçe haberleri... Diego Costa için Gomis formülü! Fenerbahçe yıldız oyuncuyu transfer etmek için...
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Spor Toto Süper Lig'de son olarak Medipol Başakşehir'e yenilen ve taraftarın tepkisini toplayan Fenerbahçe yönetimi Diego Costa için Gomis formülü uygulayacak. Sarı lacivertli yönetim Diego Costa'yı transfer etmek için oyuncunun temsilcisine özel bir şart sundu.
13 yabancısı bulunan ve kadrosuna bir yeni yabancı daha katma imkanı bulunan Fenerbahçe, menajerler aracılığıyla önerilen Diego Costa'yı transfer etmek için oyuncunun temsilcisine özel bir şart sundu.
Süper Lig'de transfer penceresinin kapanmasına kısa bir süre kala Fenerbahçe'de Diego Costa sesleri yükseliyor... Son olarak Brezilya'nın Atletico Minero takımında forma giyen ve şu an kulüpsüz olan golcü oyuncu menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye önerilirken, Sarı-Lacivertli yönetim yapılan görüşmeler neticesinde bu transfer için stratejisini belirledi.
Fenerbahçe'nin Diego Costa'nın son yıllarda yaşadığı sakatlıklar ve formsuzluğu sebebiyle Brezilyalı oyuncuya tıpkı Galatasaray'ın kısa süre önce kadrosuna kattığı 36 yaşındaki Bafetimbi Gomis gibi 1 yılı opsiyonlu 1.5 yıllık sözleşme önereceği öne sürülüyor.
Rusya'dan da teklifler aldığı belirtilen Diego Costa için Fenerbahçe'nin ısrarcı pozisyonda olmadığı ve kendi şartlarının kabul görmesi halinde imzaların atılabileceği ifade ediliyor.
Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan tercübeli futbolcu Diego Costa'nın adı Rus kulüpleri Zenit ve Krasnodar ile de anılıyor.
33 yaşındaki Diego Costa kariyerinde daha önce Atletico Madrid, Chelsea gibi önemli kulüplerin de formasını giydi. Kariyeri boyunca Costa için 99 milyon Euro bonservis bedeli ödendi.