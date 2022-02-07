Fenerbahçe'nin peşinden koştuğu Diego Costa bitik halde

Ara transfer penceresinin kapanmasına çok kısa bir süre kala çalışmalarını sürdüren Sarı-Lacivertliler'de Diego Costa'nın ismi gündemdeki sıcaklığını koruyor. Brezilya basını ısrarla, İspanyol forvetin Fenerbahçe ile anlaşmak üzere olduğunu yazıyor.

Ancak 33 yaşındaki forvetin kariyeri başarılarla dolu olsa da son dönemdeki performansı hiç iç açıcı değil.