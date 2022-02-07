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    • Spor
    • 07.02.2022 12:40
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    • 07.02.2022 12:47
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    Fenerbahçe'nin peşinden koştuğu Diego Costa bitik halde

    Fenerbahçe haberleri... Sarı-Lacivertlilerin Brezilyalı yıldız futbolcu Diego Costa’nın peşinde olduğu iddia ediliyor. Öte yandan 33 yaşındaki sambacının istatistiklerinin çok kötü olduğu öğrenildi.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Diego Costa’nın korkutan rakamları

    Transferde şu ana kadar sessiz kalan Fenerbahçe'nin tek hamlesi, İngiltere'de kiralık oynayan Ozan Tufan'ı geri getirmek oldu.

    Ara transfer penceresinin kapanmasına çok kısa bir süre kala çalışmalarını sürdüren Sarı-Lacivertliler'de Diego Costa'nın ismi gündemdeki sıcaklığını koruyor. Brezilya basını ısrarla, İspanyol forvetin Fenerbahçe ile anlaşmak üzere olduğunu yazıyor.

    Ancak 33 yaşındaki forvetin kariyeri başarılarla dolu olsa da son dönemdeki performansı hiç iç açıcı değil.

    2017-18 sezonunda Atletico Madrid formasıyla 23 maça çıkan Diego Costa 7 golde kaldı.

    Costa 1 sezon sonra ise 21 maçta sadece 5 gol atabilmişti. Yıldız futbolcu 2019-20 sezonunda ise yine İspanyol ekibinde bekleneni veremedi. Costa 30 maça çıkarken ağları 5 kez sarsabildi.

        Geçtiğimiz sezona Atletico Madrid'de başlayan Diego Costa 7 maçta 2 gol attıktan sonra İspanyol devinden ayrıldı ve devre arasında Atletico Mineiro'ya transfer oldu.

        Ancak Brezilya'da da bekleneni veremeyen yıldız futbolcu 19 maçta 5 gol atabildi.

        Eski günlerini adeta mumla arayan Diego Costa son 4 sezonda 100 maçta forma giyerken attığı gol sayısı 24'de kaldı.

        İspanyol forvet ayrıca son dönemde sakatlıkları ile de dikkatleri çekiyor. Son 4 sezonda 16 farklı sakatlık yaşayan Costa tam 310 gün sahalardan uzak kaldı. Yıldız futbolcu söz konusu dönemde 60 karşılaşmada sakatlık nedeniyle forma giyemedi.
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