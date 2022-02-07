Fenerbahçe'nin peşinden koştuğu Diego Costa bitik halde

Transferde şu ana kadar sessiz kalan Fenerbahçe'nin tek hamlesi, İngiltere'de kiralık oynayan Ozan Tufan'ı geri getirmek oldu.
Ara transfer penceresinin kapanmasına çok kısa bir süre kala çalışmalarını sürdüren Sarı-Lacivertliler'de Diego Costa'nın ismi gündemdeki sıcaklığını koruyor. Brezilya basını ısrarla, İspanyol forvetin Fenerbahçe ile anlaşmak üzere olduğunu yazıyor.
Ancak 33 yaşındaki forvetin kariyeri başarılarla dolu olsa da son dönemdeki performansı hiç iç açıcı değil.
2017-18 sezonunda Atletico Madrid formasıyla 23 maça çıkan Diego Costa 7 golde kaldı.
Costa 1 sezon sonra ise 21 maçta sadece 5 gol atabilmişti. Yıldız futbolcu 2019-20 sezonunda ise yine İspanyol ekibinde bekleneni veremedi. Costa 30 maça çıkarken ağları 5 kez sarsabildi.