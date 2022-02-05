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    Brezilya basını Diego Costa’ya çubukluyu giydirdi bile! Fenerbahçe'den kıran kırana Costa pazarlığı

    Fenerbahçe 33 yaşındaki Brezilyalı golcü Costa transferinde ciddi mesafe kat etti. Costa 2.5 yıllık garanti sözleşme istiyor. İhtiyatlı davranan Fenerbahçe yönetimi ise önce 6 aylık sözleşme sonrasında da opsiyonun devreye girmesinden yana. Görüşmeler devam ediyor.

    Kıran kırana Costa pazarlığı

    Ara transfer döneminde hem kadrosunu güçlendirmek hem de önümüzdeki sezonun güçlü kadrosu için ilk adımları atmak isteyen Fenerbahçe, bir dünya yıldızına kancayı takmış durumda.

    Fenerbahçe, Brezilya Ligi takımlarından Atletico MG takımı ile olan sözleşmesi ocak ayında sona eren Diego Costa için ciddi bir mesai harcıyor.

    Brezilya basınına göre Diego Costa Fenerbahçe ile anlaşmış durumda. Ancak gelen son bilgilere göre bazı pürüzler de var. 33 yaşındaki Diego Costa, Fenerbahçe'den 2.5 yıllık garanti sözleşme talep ediyor.

        Sarı-Lacivertli yönetim ise böyle bir riski almak istemiyor.

        Sarı- Lacivertli kurmaylar önce 6 aylık bir sözleşme ardından da opsiyon maddesinin devreye girmesini istiyor. Bir başka deyişle Fener yönetimi Diego Costa'nın önce çubuklu forma altındaki performansını görmekten yana.

        Oyuncunun menajeri ile görüşmelerin devam ettiği önümüzdeki hafta içinde müspet ya da menfi kesin durumun ortaya çıkacağı ifade ediliyor.
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            Haberler Spor Brezilya basını Diego Costa’ya çubukluyu giydirdi bile! Fenerbahçe'den kıran kırana Costa pazarlığı
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