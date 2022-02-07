Galatasaray'da Arda Turan için kara tablo: Son 28 maçta 1 gol!

28 MAÇTA 1 GOL 1 ASİST

Tecrübeli yıldız geçtiğimiz sezonun son 19 haftasında da sadece 1 gol atmış ve asist yapamamıştı. Böylece Arda Turan'ın Galatasaray formasıyla son 28 maçta ortaya koyduğu performans, sadece 1 gol ve 1 asist oldu.