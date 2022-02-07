Galatasaray'da Arda Turan için kara tablo: Son 28 maçta 1 gol!

Galatasaray'ın Alanyaspor'la berabere kaldığı maçın ardından eleştiri oklarının hedefi olan Arda Turan sosyal medyadan yaptığı açıklamayla adeta isyan bayrağını açmıştı.
SAHA İÇİNDE HİÇ KATKI VEREMİYOR
Ancak istatistikler, yapılan eleştirileri adeta haklı çıkarıyor. Çünkü 35 yaşındaki futbolcu son dönemde Sarı-Kırmızılı takıma saha içinde hiç katkı veremiyor.
SADECE 1 ASİST
Bu sezon yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle sadece 9 resmi maçta 276 dakika görev yapabilen Arda Turan gol atamazken, sadece 1 asist yaptı.