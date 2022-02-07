Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 07.02.2022 12:01
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.02.2022 12:01
    ABONE OL

    Galatasaray'da Arda Turan için kara tablo: Son 28 maçta 1 gol!

    Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 24'üncü haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Galatasaray 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası eleştiri oklarının hedefi olan Arda Turan sosyal medyadan yaptığı açıklamayla adeta isyan bayrağını açmıştı. Bu sezon yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle sadece 9 resmi maçta 276 dakika görev yapabilen Arda Turan gol atamazken, sadece 1 asist yaptı.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Adeta kara tablo: 28 maçta 1 gol!

    Galatasaray'ın Alanyaspor'la berabere kaldığı maçın ardından eleştiri oklarının hedefi olan Arda Turan sosyal medyadan yaptığı açıklamayla adeta isyan bayrağını açmıştı.




    SAHA İÇİNDE HİÇ KATKI VEREMİYOR
    Ancak istatistikler, yapılan eleştirileri adeta haklı çıkarıyor. Çünkü 35 yaşındaki futbolcu son dönemde Sarı-Kırmızılı takıma saha içinde hiç katkı veremiyor.



    SADECE 1 ASİST
    Bu sezon yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle sadece 9 resmi maçta 276 dakika görev yapabilen Arda Turan gol atamazken, sadece 1 asist yaptı.

        28 MAÇTA 1 GOL 1 ASİST
        Tecrübeli yıldız geçtiğimiz sezonun son 19 haftasında da sadece 1 gol atmış ve asist yapamamıştı. Böylece Arda Turan'ın Galatasaray formasıyla son 28 maçta ortaya koyduğu performans, sadece 1 gol ve 1 asist oldu.



        Tecrübeli yıldızın son iki sezondaki genel performansı ise 43 maçta 4 gol ve 3 asist. Sezon başında Fatih Terim'in kararıyla sözleşmesi uzatılan Arda'nın sezon sonunda futbolu bırakmasına kesin gözüyle bakılıyor. Yıldız futbolcunun kariyerine Galatasaray'da antrenör olarak devam etmesi bekleniyor.



        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Harita değişti! O il zirvede
        Haberler Spor Galatasaray'da Arda Turan için kara tablo: Son 28 maçta 1 gol!
            SON DAKİKA