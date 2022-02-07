Galatasaray'da dikkat çeken istatistik! 6 sezon sonra bir ilk

Alanyaspor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle ayrılan Galatasaray taraftarlarını kahretmeye devam ediyor. Tarihinin en kötü sezonunu yaşayan ve düşme tehlikesini yakından hisseden Sarı-Kırmızılılar'da belki de yüzleri güldüren tek şey Kerem Aktürkoğlu'nun performansı.
Son olarak Alanya'da 1 puanı getiren golü atan genç yıldız her hafta üstüne koyarak ilerliyor. Bu sezon attığı goller ve oynadığı futbolla taraftarların adeta sevgilisi haline gelen Kerem Aktürkoğlu önemli bir istatistiğe de imzasını attı.
23 yaşındaki futbolcu son 6 sezon dikkate alındığında en çok gol katkısı veren yerli futbolcu olmayı başardı. Şu ana kadar 36 resmi maçta görev yapan Kerem 9 gol ve 7 asistle tam 16 gole direkt katkı yaptı. Milli futbolcu bu başarısıyla, 2016-17 sezonunda 11 gol ve 4 asistle 15 gole katkı yapan Yasin Öztekin'i geride bıraktı.