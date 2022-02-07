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    • 07.02.2022 11:31
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    • 07.02.2022 11:35
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    Galatasaray'da dikkat çeken istatistik! 6 sezon sonra bir ilk

    Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de bu sezon istediği başarıyı gösteremeyen Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun performansı yüzleri güldürüyor. Sarı-kırmızılı ekibin genç yıldızı Alanyaspor maçında da takımının tek golünü kaydederken, bu sezonki performansıyla son 6 sezon dikkate alındığında en çok gol katkısı veren yerli futbolcu olmayı başardı.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Galatasaray’da dikkat çeken istatistik

    Alanyaspor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle ayrılan Galatasaray taraftarlarını kahretmeye devam ediyor. Tarihinin en kötü sezonunu yaşayan ve düşme tehlikesini yakından hisseden Sarı-Kırmızılılar'da belki de yüzleri güldüren tek şey Kerem Aktürkoğlu'nun performansı.



    Son olarak Alanya'da 1 puanı getiren golü atan genç yıldız her hafta üstüne koyarak ilerliyor. Bu sezon attığı goller ve oynadığı futbolla taraftarların adeta sevgilisi haline gelen Kerem Aktürkoğlu önemli bir istatistiğe de imzasını attı.



    23 yaşındaki futbolcu son 6 sezon dikkate alındığında en çok gol katkısı veren yerli futbolcu olmayı başardı. Şu ana kadar 36 resmi maçta görev yapan Kerem 9 gol ve 7 asistle tam 16 gole direkt katkı yaptı. Milli futbolcu bu başarısıyla, 2016-17 sezonunda 11 gol ve 4 asistle 15 gole katkı yapan Yasin Öztekin'i geride bıraktı.



        Kısa süre önce Galatasaray'la sözleşmesini 2025 yılına kadar uzatan Kerem müthiş performansıyla Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girmeyi de başardı.



        Müthiş istikrar tablosu çizen genç yıldız, Sarı-Kırmızılı takımın bu sezon oynadığı resmi maçların sadece 1'ini kaçırdı. Kerem 8 Ocak'ta Giresunspor'a Nef Stadı'nda 1-0 kaybedilen karşılaşmada sarı kart cezası nedeniyle görev yapamamıştı.



        İşte son 6 sezonda Galatasaray'da en çok gol katkısı veren yerli futbolcular:

        SEZON FUTBOLCU GOL ASİST TOPLAM
        2021-22 Kerem Aktürkoğlu 9 7 16
        2016-17 Yasin Öztekin 11 4 15
        2017-18 Sinan Gümüş 9 6 15
        2016-17 Eren Derdiyok 12 2 14
        2019-20 Ömer Bayram 1 13 14
        2019-20 Adem Büyük 11 1 12
        2018-19 Eren Derdiyok 10 - 10

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