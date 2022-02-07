Galatasaray'da dikkat çeken istatistik! 6 sezon sonra bir ilk





23 yaşındaki futbolcu son 6 sezon dikkate alındığında en çok gol katkısı veren yerli futbolcu olmayı başardı. Şu ana kadar 36 resmi maçta görev yapan Kerem 9 gol ve 7 asistle tam 16 gole direkt katkı yaptı. Milli futbolcu bu başarısıyla, 2016-17 sezonunda 11 gol ve 4 asistle 15 gole katkı yapan Yasin Öztekin'i geride bıraktı.