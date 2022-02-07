Alanyaspor - Galatasaray maçı sonrası flaş sözler: 1 puana seviniyor

SERKAN KORKMAZ - ÇOK DEĞERLİ

Beklenenden farklı bir 11 sahaya süren Torrent yenilerden sadece kaleciye güvenmişti. En uçta Halil'in yerine Babel'i tercih etmesi bence de anlaşılabilir bir karardı. Hollandalı, rakip kaleye sırtı dönük olarak hemen hemen her pozisyonda ya topu aldı ya faul kazandı.