Alanyaspor - Galatasaray maçı sonrası flaş sözler: 1 puana seviniyor
Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray ligin güçlü ekiplerinden Alanyaspor'a konuk oldu. Karşılaşma ilk yarıda atılan karşılıklı gollerle 1-1'lik sonuçla berabere tamamlandı. Galatasaray bu beraberlikle Torrent dönemindeki ilk puanını almış oldu. Spor yazarları da karşılaşmanın ardından maçla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
Topla en çok oynayan isimlerden biri sarı-kırmızıların yeni kalecisi Pena'ydı. 23. dakikaya kadar tek tehlike İspanyol kalecinin koruduğu kalenin üst direğine çarpan şuttu. Dakika 23'te Cicaldau çizgiye hareketlenirken bomboş ceza sahasına giren Kerem'i gördü ama topu vermedi ve Galatasaray bir golden oldu. Milli maç yorgunu Pulgar yedek kulübesindeyken belki de son kez izlediğimiz Taylan-Berkan ikilisi yine kötüydü.
Kale önündeki bir topu uzaklaştırmak için debelenen Galatasaraylı oyuncular Novais-Wilson ikilisinin Avrupai golüne boyun eğdi. Kerem takımı düşüşteyken bile kişisel gelişimini sürdürüyor ve repertuarını geliştiriyor. Yıldız oyuncu birkaç dakika içinde, şansın da yardımıyla, kariyerinde sol ayağıyla attığı ilk Süper Lig golüyle skoru beraberliğe getirdi.
İlk yarı boyunca rakibinden baskı yiyen Galatasaray'ın sadece bir faul yapmış olması hayli manidardı. İkinci yarının 10. dakikasında Alanya Novais ve Wilson'la aynı golü atmayı denedi ama Pena bu kez izin vermedi.