Fenerbahçe Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turunda karşı karşıya gelecek. Bilindiği üzere kupaya 5. turdan dahil olan Fenerbahçe, Afjet Afyonspor'u 2-0 ile geçerek son 16 turuna adını yazdırmıştı. Peki, Fenerbahçe Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Kupası FB Kayseri maçı hangi kanalda? İşte merak edilenler...
FENERBAHÇE KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe Kayserispor maçı 8 Şubat Salı günü saat 20.30'da başlayacak. Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma A Spor kanalından canlı yayınlanacak.
Kupaya 5. turdan katılan Fenerbahçe, Afjet Afyonspor'u 2-0 ile geçerek son 16 turuna yükselmişti. Bu sezon ligde zirve yarışından oldukça uzak kalan ve gözünü kupaya çeviren sarı-lacivertliler, rakibini geçerek adını bir üst tura yazdırmayı planlıyor.
Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, ligde son olarak Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olmuştu.