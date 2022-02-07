Fenerbahçe Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turunda karşı karşıya gelecek. Bilindiği üzere kupaya 5. turdan dahil olan Fenerbahçe, Afjet Afyonspor'u 2-0 ile geçerek son 16 turuna adını yazdırmıştı. Peki, Fenerbahçe Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Kupası FB Kayseri maçı hangi kanalda? İşte merak edilenler...