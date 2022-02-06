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Haberler Spor Son dakika Fenerbahçe haberleri... Başakşehir mağlubiyeti son damla oldu! Fenerbahçe'de kongre sesleri! Ali koç zorda

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Başakşehir mağlubiyeti son damla oldu! Fenerbahçe'de kongre sesleri! Ali koç zorda

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Spor Toto Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren Fenerbahçe son olarak Medipol Başakşehir'e yenildi. Mağlubiyetin ardından sarı-lacivertli yönetime tepkiler daha da şiddetlendi. Fenerbahçe'nin Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda söz alan Kongre Üyesi Hulusi Belgü, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yönelik eleştirileriyle dikkat çekti. Belgü, "Kaybedecek zamanımız yok" diyerek kongreyi işaret ederken diğer kongre üyeleri de mektuplu tepkilere başladı

Onur Koçhan
takvim.com.tr
06.02.2022 17:08 - Son Güncelleme: 06.02.2022 17:08
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Başakşehir mağlubiyeti son damla oldu! Fenerbahçe’de kongre sesleri! Ali koç zorda

Fenerbahçe, Süper Lig'de Medipol Başakşehir'e kaybetti. Sarı-Lacivertli taraftarların Başkan Ali Koç'a tepkisi daha da şiddetlendi…

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Son dakika Fenerbahçe haberleri... Başakşehir mağlubiyeti son damla oldu! Fenerbahçe’de kongre sesleri! Ali koç zorda

Medipol Başakşehir ile oynanan maç öncesinde Sarı-Lacivertliler'de yönetime olan tepkiler dile getirildi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Başakşehir mağlubiyeti son damla oldu! Fenerbahçe’de kongre sesleri! Ali koç zorda

Fenerbahçe'nin Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda söz alan Kongre Üyesi Hulusi Belgü, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yönelik eleştirileriyle dikkat çekti.

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Başakşehir mağlubiyeti son damla oldu! Fenerbahçe’de kongre sesleri! Ali koç zorda

Belgü, "Genel kurul kararı alın, Martta seçime gidin. Mutlaka adaylar çıkacaktır. Fenerbahçe'nin artık kaybedecek zamanı yok, taraftarın sabrı kalmadı" ifadelerini kullandı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Başakşehir mağlubiyeti son damla oldu! Fenerbahçe’de kongre sesleri! Ali koç zorda

Üst üste gelen başarısızlıklar ve yanlış planlamalar sonrasında Fenerbahçe'de kongre sesleri iyiden iyiye yükselmeye başladı.

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