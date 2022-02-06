Son dakika Fenerbahçe haberleri... Başakşehir mağlubiyeti son damla oldu! Fenerbahçe'de kongre sesleri! Ali koç zorda
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Spor Toto Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren Fenerbahçe son olarak Medipol Başakşehir'e yenildi. Mağlubiyetin ardından sarı-lacivertli yönetime tepkiler daha da şiddetlendi. Fenerbahçe'nin Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda söz alan Kongre Üyesi Hulusi Belgü, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yönelik eleştirileriyle dikkat çekti. Belgü, "Kaybedecek zamanımız yok" diyerek kongreyi işaret ederken diğer kongre üyeleri de mektuplu tepkilere başladı
06.02.2022 17:08
- Son Güncelleme: 06.02.2022 17:08
Fenerbahçe, Süper Lig'de Medipol Başakşehir'e kaybetti. Sarı-Lacivertli taraftarların Başkan Ali Koç'a tepkisi daha da şiddetlendi…
Medipol Başakşehir ile oynanan maç öncesinde Sarı-Lacivertliler'de yönetime olan tepkiler dile getirildi.
Fenerbahçe'nin Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda söz alan Kongre Üyesi Hulusi Belgü, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yönelik eleştirileriyle dikkat çekti.
Belgü, "Genel kurul kararı alın, Martta seçime gidin. Mutlaka adaylar çıkacaktır. Fenerbahçe'nin artık kaybedecek zamanı yok, taraftarın sabrı kalmadı" ifadelerini kullandı.
Üst üste gelen başarısızlıklar ve yanlış planlamalar sonrasında Fenerbahçe'de kongre sesleri iyiden iyiye yükselmeye başladı.