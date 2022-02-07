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    • 07.02.2022 12:29
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    • 07.02.2022 12:37
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    Özel Haber I Trabzonspor gol makinesi Emrehan Gedikli ile anlaştı

    Son dakika Trabzonspor haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 57 puanlı lideri Trabzonspor transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bordo-mavililer, 18 yaşındaki büyük yetenek olan genç forveti transfer etti. Trabzonlu ve Trabzonsporlu olduğunu dile getiren genç yetenek attığı gollerle dikkat çekiyor. Kariyerinde 58 maça çıkan Emrehan 56 kez fileleri havalandırdı ve 1 de asist yaptı.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber I Trabzonspor Emrehan Gedikli ile anlaştı

    Süper Lig'de şampiyonluğa emin adımlarla ilerleyen Trabzonspor, devre arasında yaptığı transferlerle dikkat çekiyor… Kadrosuna Edin Visca, Kouassi ve Yusuf Erdoğan gibi tecrübeli isimleri katan Bordo-Mavililer, Taha Altıkardeş, Kerem Şen, Enis Destan ve Batuhan Kör gibi genç yeteneklerini de transfer etmeyi başardı.

    Gelecek sezon yabancı sayısının 12'ye düşecek olması nedeniyle yerli oyuncuların transferlerine ağırlık veren Karadeniz Fırtınası, devre arası 9. transferini de gerçekleştirdi. Bordo-Mavililer, Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen'de forma giyen 18 yaşındaki golcü Emrehan Gedikli ile anlaştı.

    Trabzonlu ve Trabzonsporlu olduğunu dile getiren genç yetenek attığı gollerle dikkat çekiyor. Kariyerinde 58 maça çıkan Emrehan 56 kez fileleri havalandırdı ve 1 de asist yaptı.

        18 yaşındaki oyuncunun neredeyse maç başına 1 gol istatistiğiyle oynaması dikkat çekiyor. Alt yaş gruplarında Almanya forması giyen Emrehan Gedikli, A Milli Takım seviyesinde ise Türkiye'yi seçecek.

        A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz da Emrehan ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor…
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