Trabzon, Kasımpaşa’yı yıktı... Liderliğini sağlamlaştırdı

Trabzon özlem duyduğu şampiyonluğa adım adım yaklaşıyor. Bordo- Mavililer evinde Kasımpaşa'yı 1-0 yenerek zirvedeki yerini daha da sağlamlaştırdı. Henüz 6. dakikada Trabzonspor öne geçti. Dorukhan'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Visca düzgün bir vuruşla skoru 1-0 yaptı.

VİTOR HUGO İLE GOLE YAKLAŞTI

44'te Edin Visca'nın sağdan ortasında Vitor Hugo'nun kafa vuruşunu köşeden kaleci Ertuğrul çıkardı. Karadeniz Fırtınası, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 üstünükle tamamladı.

75'TE İKİ OYUNCU KIRMIZI GÖRDÜ

69'da Eysseric'in şutunda kaleci Uğurcan Çakır'ı geçen top üst direkten oyun alınana döndü. 75'te Peres, Kasımpaşa'da da Eysseric ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

SERKAN'DAN MÜTHİŞ ORTA

78'de Serkan'ın müthiş ortasına ceza sahası içinde Cornelius vurdu. Danimarkalı yıldızın kafa vuruşunda kaleci Ertuğrul gole izin vermedi. Trabzon kritik maçı kazanarak yoluna devam etti.

İSTANBUL'A ÜSTÜNLÜK

Ligde İstanbul takımlarıyla oynadığı son 7 maçın 6'sını kazanan Trabzonspor, bu karşılaşmaların 4'ünde gol yemedi. 1 maç da berabere sonuçlandı. Abdullah Avcı ile İstanbul takımlarına büyük üstünlük kurdular.

SABIRLI KALMALIYIZ!

Süper Lig'de kasım ayından bu yana ilk kez üst üste iki maçta gol atan Edin Visca, Trabzonspor formasıyla çektiği iki isabetli şutta da fileleri havalandırdı. Boşnak yıldız maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Kasımpaşa maçını kazandığımız için çok mutluyum. Sabırla kaldığımız takdirde sezon sonunu iyi getireceğiz. Taraftarlardan sabır diliyorum" diye konuştu.

SERİYİ 18 MAÇA ÇIKARDI

Abdullah Avcı ile yoluna emin adımlarla devam ediyor. Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın Süper Lig kariyerinde en fazla mağlup ettiği takım Kasımpaşa... İstanbul ekibini tam 14 kez mağlup etti. Evinde oynadığı son 18 Süper Lig maçını kaybetmeyen Trabzonspor daha uzun bir seriyi en son Ekim 1994-Nisan 1996 arasında yakaladı (28 maç).

NWAKAEME İLE YİNE YENİDEN

Trabzonspor iç transfer harekatına yeniden başlıyor. Anthony Nwakaeme ile yaşadığı sakatlık sonrası uzayan sözleşme uzatma görüşmeleri önümüzdeki hafta içerisinde yeniden başlayacak. Bordo-Mavililer daha önce Nijeryalı oyuncuyla 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıllık sözleşme konusunda prensip anlaşmasına varmış ancak rakamsal konularda istenilen seviyeye gelinememişti. Trabzon'un son teklif olarak 1 milyon Euro'su bonus olmak üzere oyuncuya yıllık 2 milyon 500 bin Euro önermesi bekleniyor.

KONYA'YA KARŞI YOK TRABZON'UN

Brezilyalı yıldızı Peres, Kasımpaşa maçının ikinci yarısında kırmızı kart gördü. Yıldız oyuncu Konyaspor ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.

KOLBASTI İLE KUTLADILAR

Kasımpaşa galibiyeti sonrasında şampiyonluğa bir adım daha yaklaşan Bordo-Mavili futbolcular galibiyeti sahanın ortasında kolbastı oynayarak kutladılar. Futbolcuların bu coşkulu kutlamasına taraftarlar da eşlik etti.

HOCAMIZ SÖYLEDİ BİZLER DE YAPTIK

Kasımpaşa galibiyetinin ardından konuşan Dorukhan Toköz, "Kendi adıma mutluyum. Bundan daha önemlisi kazanmamız. Hocamız, 'İyi defans yapan takım şampiyon olur' diyor. Biz de iyi defans yaptık ve gol yemedik" dedi. Hamsik'in takımda olmaması hakkında bir soruya cevap veren Dorukhan, "Onunla oynadığımız topa daha fazla sahip oluyoruz. Marek Hamsik çok büyük bir futbolcu" ifadesini kullandı.

FUTBOL AJANLARI UĞURCAN'I TAKİPTE

Her geçen gün kendisi ile ilgilenen takım sayısı artan Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır'ı dünkü Kasımpaşa maçında da Avrupa'nın futbol ajanları takip etti. İngiliz kulüplerinin yanı sıra Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund ve Leipzig de başarılı file bekçisini yakın takibe alan takımlar arasında yer aldı.