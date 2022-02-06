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    • 06.02.2022 10:01
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    • 06.02.2022 10:07
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    Irene Schouten, 20 yıllık olimpiyat rekorunu kırdı

    Pekin Kış Olimpiyatları'nda kadınlar 3 bin metre sürat pateninde Hollandalı Irene Schouten, 20 yıllık olimpiyat rekorunu kırarak altın madalyaya kazandı. İtalyan Francesca Lollobrigida gümüş, Kanadalı Isabelle Weidemann bronz madalya aldı.

    Irene Schouten, 20 yıllık olimpiyat rekorunu kırdı

    2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda 6 branşta madalyalar sahiplerini buldu. Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen oyunların ilk gününde, biatlon, kayaklı koşu, serbest stil kayak, kısa kulvar sürat pateni, kayakla atlama ve sürat pateninde madalya mücadeleleri yapıldı.

    Sürat pateni kadınlar 3 bin metrede Hollandalı Irene Schouten, 3 dakika 56.93 saniyeyle olimpiyat rekoru kırarak altın madalyaya ulaştı. İtalyan Francesca Lollobrigida gümüş, Kanadalı Isabelle Weidemann bronz madalya aldı. Biatlon 4x6 kilometre karışık takım yarışında Norveç, 1 saat 6 dakika 45.6 saniyelik zamanıyla altın madalya kazandı. Müsabakada Fransa gümüş, Rusya Olimpiyat Komitesi bronz madalyaya ulaştı.

    Norveçli Therese Johaug, kayaklı koşu kadınlar 15 kilometre skiatlon kategorisinde 44 dakika 13.7 saniyeyle rakiplerini geride bırakarak altın madalyanın sahibi oldu. Rusya Olimpiyat Komitesi'nden Natalia Nepryaeva gümüş, Avusturyalı Teresa Stadlober bronz madalya elde etti.
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