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    • Spor
    • 05.02.2022 20:25
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    • 05.02.2022 20:36
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    Erman Toroğlu'ndan Fenerbahçe'ye eleştiri! Top Ferdi'ye geldiğinde ama diğerleri yapamıyor

    Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe evinde Başakşehir'i ağırlıyor. Maçın 45 dakikalık bölümü tamamlanırken A Spor ekranlarında Erman Toroğlu'ndan Fenerbahçe'ye eleştiri geldi. Ermen Toroğlu, "Top Ferdi'ye geldiğinde Fenerbahçe iyi oynuyor ama diğerleri yapamıyor. Diğerlerinin Ferdi'ye yardım etmeleri lazım." dedi.

    Toroğlu’ndan Fenerbahçe’ye eleştiri!

    Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 bitti.

    9. dakikada Aleksic'in şutunda savunmaya çarpan top ceza sahası içinde Berkay Özcan'ın önünde kaldı. Penaltı noktasının gerisinde müsait durumdaki Berkay'ın şutunda, Nazım Sangare son anda araya girdi ve top kornere çıktı.

    27. dakikasında İrfan Can'ın ara pasında sol çaprazdan ceza sahasına giren Pelkas, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Pelkas'ın dar açıdan yaptığı vuruşta kaleci Volkan Babacan, iki hamlede topun sahibi oldu.

    32. dakikada Tolga Ciğerci'nin yaklaşık 30 metreden çektiği şutta top, önce Crespo'ya sonra da üst direğe çarparak kornere gitti.
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        Haberler Spor Erman Toroğlu'ndan Fenerbahçe'ye eleştiri! Top Ferdi'ye geldiğinde ama diğerleri yapamıyor
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