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    • Spor
    • 05.02.2022 14:54
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    • 05.02.2022 15:14
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    Trabzonspor-Kasımpaşa maçı canlı anlatım izle | İlk 11'ler belli oldu!

    Lider Trabzonspor, Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa ile Medical Park Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Abdullah Avcı ve öğrencileri maçı kazanarak çıkışını sürdürmek ve rakipleriyle puan farkını açmak istiyor. Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu.

    takvim.com.tr
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    CANLI | Trabzonspor-Kasımpaşa

    Süper Lig'in 24. haftasında heyecan devam ediyor. Trabzonspor ile Kasımpaşa zorlu mücadelede kozlarını paylaşıyor.

    TRABZONSPOR - KASIMPAŞA MAÇINDA İLK 11'LER
    TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Vitor Hugo, Denswil, Puchacz, Dorukhan, Siopis, Abdülkadir, Visca, Nwakaeme, Cornelius.

    KASIMPAŞA: Ertuğrul, Tarka, Brecka, Hadergjonaj, Eren, Doğucan, Hajradinovic, Travnik, Mortadha, Ahmet, Umut.

    TRABZON'DAKİ MAÇLAR
    Trabzonspor, sahasında oynadığı karşılaşmalarda rakibine bariz üstünlük kurdu. Bordo-mavililer, kendi evinde 13 maçın 8'sini kazandı. 3 karşılaşma konuk takımın galibiyetiyle sona ererken taraflar 2 maçtan da beraberlikle ayrıldı.

        TRABZONSPOR EVİNDE 17 MAÇTIR YENİLMİYOR
        Trabzonspor evinde 17 maçtır yenilmiyor. Taraftarı önünde en son yenilgisini 8 Mart 2021'de Alanyaspor karşısında 3-1'lik skorla alan bordo-mavililer, bu maçın ardından evinde oynadığı 17 maçta 11 galibiyet ve 6 beraberlik elde etti.

        TRABZONSPOR'DA 2 EKSİK
        Ligde 54 puanla lider durumda bulunan bordo-mavililer, rakibini yenerek şampiyonluk yolunda yakaladığı avantajı sürdürmek istiyor. Bordo-mavili takımda, Koita ve Hamsik'in sakatlıkları bulunuyor.

        TRABZONSPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
        Trabzonspor - Kasımpaşa maçı 5 Şubat Cumartesi günü saat 16:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

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