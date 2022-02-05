Süper Lig'in 24. haftasında heyecan devam ediyor. Trabzonspor ile Kasımpaşa zorlu mücadelede kozlarını paylaşıyor.
TRABZONSPOR - KASIMPAŞA MAÇINDA İLK 11'LER
TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Vitor Hugo, Denswil, Puchacz, Dorukhan, Siopis, Abdülkadir, Visca, Nwakaeme, Cornelius.
KASIMPAŞA: Ertuğrul, Tarka, Brecka, Hadergjonaj, Eren, Doğucan, Hajradinovic, Travnik, Mortadha, Ahmet, Umut.
TRABZON'DAKİ MAÇLAR
Trabzonspor, sahasında oynadığı karşılaşmalarda rakibine bariz üstünlük kurdu. Bordo-mavililer, kendi evinde 13 maçın 8'sini kazandı. 3 karşılaşma konuk takımın galibiyetiyle sona ererken taraflar 2 maçtan da beraberlikle ayrıldı.