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    • Spor
    • 05.02.2022 13:39
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    • 05.02.2022 13:44
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    İlk olarak takvim.com.tr duyurmuştu! Eskişehirspor'un lisansını iptal ettiği Egehan Has pazartesi günü Galatasaray'la idmanlara başlayacak

    Galatasaray tişörtü ile antrenman yaptığı için Eskişehirspor'un lisansını iptal ettiği altyapı futbolcusu Egehan Has'ın Sarı-Kırmızılı takıma transfer olacağını ilk olarak takvim.com.tr okuyucularına duyurmuştu. Genç kaleci ise pazartesi günü Galatasaray ile idmanlara başlayacağını resmen açıkladı.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Takvim.com.tr duyurmuştu! Pazartesi başlıyor

    Eskişehirspor altyapısında kalecilik yapan Egehan Has, geçtiğimiz hafta bir spor salonunda Galatasaray tişörtü ile antrenman yapınca ortalık karışmış ve Siyah-Kırmızılı kulüp genç futbolcunun lisansını iptal etmişti.

    Egehan Has'ın Galatasaray tişörtü giymesi sebebiyle Eskişehirspor'dan gönderilmesinin ardından ise Türkiye'de ilk olarak takvim.com.tr Cimbom'un genç kaleciyi denemeye alacağını okuyucularına duyurmuştu.

    Galatasaray'ın Egehan Has'ı kadrosuna kattığı ise oyuncunun bir televizyon programında yaptığı, "Pazartesi günü Galatasaray'dayım" açıklaması ile netlik kazandı.

    Eskişehirspor'dan gönderilen ve pazartesi günü Florya'da Galatasaray altyapısında denenmeye alınacak olan Egehan Has, Sarı-Kırmızılı forma altında beklentileri karşılaması halinde kulüpte yoluna devam edecek.

    Öte yandan Galatasaraylı taraftarlar da Egehan Has'a Sarı-Kırmızılı kulüp tarafından şans verilmesini olumlu karşıladı.
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    Haberler Spor İlk olarak takvim.com.tr duyurmuştu! Eskişehirspor'un lisansını iptal ettiği Egehan Has pazartesi günü Galatasaray'la idmanlara başlayacak
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