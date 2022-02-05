İlk olarak takvim.com.tr duyurmuştu! Eskişehirspor'un lisansını iptal ettiği Egehan Has pazartesi günü Galatasaray'la idmanlara başlayacak

Galatasaray'ın Egehan Has'ı kadrosuna kattığı ise oyuncunun bir televizyon programında yaptığı, "Pazartesi günü Galatasaray'dayım" açıklaması ile netlik kazandı.

Eskişehirspor'dan gönderilen ve pazartesi günü Florya'da Galatasaray altyapısında denenmeye alınacak olan Egehan Has, Sarı-Kırmızılı forma altında beklentileri karşılaması halinde kulüpte yoluna devam edecek.

Öte yandan Galatasaraylı taraftarlar da Egehan Has'a Sarı-Kırmızılı kulüp tarafından şans verilmesini olumlu karşıladı.