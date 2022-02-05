Gaziantep evinde farklı kazandı! Gaziantep FK 5-1 Demir Grup Sivasspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)





41. dakikada orta alanda rakipten topu kapan Muhammet Demir'in uzaklardan çektiği çok sert şut kaleciden döndü, dönen topu bir kez daha tamamlayarak filelere gönderen Papy farkı tekrar ikiye çıkardı. 3-1



44. dakikada Sivasspor'un tehlikeli noktadan kullandığı serbest vuruşta Kerem'in sert şutunu kaleci Günay direkt dibinde kornere çeldi.



45. dakikada Gaziantep FK'nın Kitsiou ile bulduğu dördüncü gol VAR incelemesi sonrası faul olduğu gerekçesiyle iptal edildi.

İKİNCİ YARI

61'inci dakikada orta alanda yaşanan karambolde maçın hakemi oyunu durdurdu. Vetrih'in yüzüne tekme attığı gerekçesi ile Yatabere'ye VAR incelemesinin ardından direk kırmızı kart göstererek oyundan attı.

65'inci dakikada sol kanattan gelişen Sivasspor atağında Uğur Çitçi'nin ceza alanı içerisine ortaladığı topa müsait pozisyondaki Kayode ağlara gönderdi, ancak o esnada yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

67'nci dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında topla buluşan Furkan Soyalp ceza alanı içerisinde rakibinin müdahalesi ile yere kaldı. Maçın hakemi Mustafa Kürşad Filiz penaltı noktasını gösterdi.

69'uncu dakikada topun başına geçen Maxim'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti:4-1

74'üncü dakikada orta alandan başlayan Sivasspor atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Gradel'in şutu direkten döndü.

76'ncı dakikada sol kanattan başlayan Gaziantep FK atağında topu iyi sürükleyen Furkan Soyalp'in ceza sahası dışından vurduğu şut ağlara gitti: 5-1

Mücadelenin kalan bölümlerinde başka gol olmayınca karşılaşma 5-1 ev sahibi takımın üstünlüğü ile sonuçlandı.



STAT: Gaziantep Kalyon

HAKEMLER: Mustafa Kürşad Filiz, Ceyhun Sesigüzel, Alpaslan Dedeş

GAZİANTEP FK: Günay Güvenç - Djilobodji, Tosça, Kitsiou, Ertuğrul Ersoy, Halil İbrahim Pehlivan (Dk. 26 Hamza Mendyl), Vetrih(Dk. 81 Doğan Erdoğan), Furkan Soyalp (Dk. 81 Merkel), Maxim (Dk. 70 Recep Niyaz), Figueiredo(Dk. 81 Sagal), Muhammet Demir

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali Şaşal Vural- Caner Osmanpaşa, Goutas, Koray Altınay (Dk. 45 Kayode), Uğur Çiftçi, Kerem Atakan(Dk. 70 Sefa Yılmaz), Erdoğan Yeşilyurt, Faycal Fajr (Dk. 80 Ziya Erdal), Cofie, Pedro Henrique (Dk.45 Gradel), Yatabare

GOLLER: Dk. 6- 41 Djilobodji, Dk. 11 Muhammet, Dk. 69 Maxim (P), Dk. 76 Furkan Soyalp (Gaziantep FK) - Dk. 29 Goutas (Demir Grup Sivasspor)

SARI KARTLAR: Muhammet Demir,Vetrih, Kitsiou,Sagal (Gaziantep FK) - Cofie, Gradel (Sivasspor)

KIRMIZI KART: Yatabare (Sivasspor)