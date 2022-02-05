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    • Spor
    • 05.02.2022 13:36
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    • 05.02.2022 15:46
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    Gaziantep evinde farklı kazandı! Gaziantep FK 5-1 Demir Grup Sivasspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

    Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 24. hafta mücadelesinde Gaziantep FK, DG Sivasspor'u konuk etti. Mücadelenin ilk yarısı Gaziantep'in 3-1 üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda 2 gol daha bulan ev sahibi ekip mücadelen 5-1 galip ayrıldı ve 3 puanın sahibi oldu.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Gaziantep evinde farklı kazandı!

    Spor Toto Süper Lig'in 24. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK ile Demir Grup Sivasspor kozlarını paylaştı. İlk yarıyı ev sahibi 3-1 önde kapattı. İkinci yarıda 2 gol daha bulan Gaziantep FK mücadelen 5-1 galip ayrıldı ve 3 puanın sahibi oldu.

    MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
    6. dakikada Maxim'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşa penaltı noktasında iyi yükselen Figueiredo'nun kafa vuruşu direkten döndü, dönen topu önünde bullan Papy düzgün bir vuruşla ev sahibini öne geçirdi.1-0



    12. dakikada Maxim'in pasıyla sıfıra inen Kitsiou'nun ortasında kale önünde iyi yükselerek kafa vuruşunu yapan Muhammet Demir meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0

    17. dakikada Halil İbrahim'in ceza sahası içi solundan penaltı noktasına yerden çevirdiği topu önünde bulunan Figueiredo'nun yaptığı vuruş yan direkten oyun alanına geri döndü.

    28. dakikada Faycal Fajr'ın sağ kanattan yaptığı ortaya Gaziantep savunmasından önce iyi bir kafa vuruşu yapan Goutas, topu uzak köşeden ağlara göndererek farkı bire indirdi. 2-1



        35. dakikada savunma arkasında atılan meşin yuvarlakla buluşan Yatabare'nin yerden sert şutu yan ağlarda kaldı.

        38. dakikada Figueiredo'nun topuk pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Muhammet'in yerden sert şutunu kaleci Ali Şaşal ikim hamlede kontrol etti.



        41. dakikada orta alanda rakipten topu kapan Muhammet Demir'in uzaklardan çektiği çok sert şut kaleciden döndü, dönen topu bir kez daha tamamlayarak filelere gönderen Papy farkı tekrar ikiye çıkardı. 3-1

        44. dakikada Sivasspor'un tehlikeli noktadan kullandığı serbest vuruşta Kerem'in sert şutunu kaleci Günay direkt dibinde kornere çeldi.

        45. dakikada Gaziantep FK'nın Kitsiou ile bulduğu dördüncü gol VAR incelemesi sonrası faul olduğu gerekçesiyle iptal edildi.

        İKİNCİ YARI
        61'inci dakikada orta alanda yaşanan karambolde maçın hakemi oyunu durdurdu. Vetrih'in yüzüne tekme attığı gerekçesi ile Yatabere'ye VAR incelemesinin ardından direk kırmızı kart göstererek oyundan attı.

        65'inci dakikada sol kanattan gelişen Sivasspor atağında Uğur Çitçi'nin ceza alanı içerisine ortaladığı topa müsait pozisyondaki Kayode ağlara gönderdi, ancak o esnada yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

        67'nci dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında topla buluşan Furkan Soyalp ceza alanı içerisinde rakibinin müdahalesi ile yere kaldı. Maçın hakemi Mustafa Kürşad Filiz penaltı noktasını gösterdi.

        69'uncu dakikada topun başına geçen Maxim'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti:4-1

        74'üncü dakikada orta alandan başlayan Sivasspor atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Gradel'in şutu direkten döndü.

        76'ncı dakikada sol kanattan başlayan Gaziantep FK atağında topu iyi sürükleyen Furkan Soyalp'in ceza sahası dışından vurduğu şut ağlara gitti: 5-1

        Mücadelenin kalan bölümlerinde başka gol olmayınca karşılaşma 5-1 ev sahibi takımın üstünlüğü ile sonuçlandı.


        STAT: Gaziantep Kalyon

        HAKEMLER: Mustafa Kürşad Filiz, Ceyhun Sesigüzel, Alpaslan Dedeş

        GAZİANTEP FK: Günay Güvenç - Djilobodji, Tosça, Kitsiou, Ertuğrul Ersoy, Halil İbrahim Pehlivan (Dk. 26 Hamza Mendyl), Vetrih(Dk. 81 Doğan Erdoğan), Furkan Soyalp (Dk. 81 Merkel), Maxim (Dk. 70 Recep Niyaz), Figueiredo(Dk. 81 Sagal), Muhammet Demir

        DEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali Şaşal Vural- Caner Osmanpaşa, Goutas, Koray Altınay (Dk. 45 Kayode), Uğur Çiftçi, Kerem Atakan(Dk. 70 Sefa Yılmaz), Erdoğan Yeşilyurt, Faycal Fajr (Dk. 80 Ziya Erdal), Cofie, Pedro Henrique (Dk.45 Gradel), Yatabare

        GOLLER: Dk. 6- 41 Djilobodji, Dk. 11 Muhammet, Dk. 69 Maxim (P), Dk. 76 Furkan Soyalp (Gaziantep FK) - Dk. 29 Goutas (Demir Grup Sivasspor)

        SARI KARTLAR: Muhammet Demir,Vetrih, Kitsiou,Sagal (Gaziantep FK) - Cofie, Gradel (Sivasspor)

        KIRMIZI KART: Yatabare (Sivasspor)

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        Haberler Spor Gaziantep evinde farklı kazandı! Gaziantep FK 5-1 Demir Grup Sivasspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
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