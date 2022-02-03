Galatasaray tişörtü giydiği için Eskişehirspor'dan kovulan Egehan Has için Cimbom'dan flaş hamle!

Eskişehirspor altyapısında görev yapan Egehan Has isimli gencin, bireysel olarak antrenman yaptığı esnada Galatasaray tişörtü giymesi sebebiyle Siyah-Kırmızılı kulüple ilişiği kesildi. Bunun üzerine ise Galatasaray harekete geçti.
GENÇ KALECİNİN KULÜPLE İLİŞİĞİ KESİLDİ
Eskişehirspor altyapısında kalecilik yapan Egehan Has isimli genç, bireysel antrenman yaptığı sırada Galatasaray tişörtü giyince ortalık karıştı. Eskişehirsporlu taraftarların tepkisi üzerine genç kalecinin kulüple ilişiğinin kesildiği açıklandı.
GALATASARAY HAREKETE GEÇTİ
Egehan Has'ın Eskişehirspor'dan gönderilmesi sosyal medyada da gündeme oturdu. Galatasaraylı taraftarların büyük destek verdiği genç kaleci için Sarı-Kırmızılı kulübün de harekete geçtiği ortaya çıktı.