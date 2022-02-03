Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 03.02.2022 15:00
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.02.2022 15:00
    ABONE OL

    Galatasaray tişörtü giydiği için Eskişehirspor'dan kovulan Egehan Has için Cimbom'dan flaş hamle!

    Bireysel antrenman yaptığı sırada Galatasaray tişörtü giyen genç kaleci Egehan Has'ın Eskişehirspor'la ilişiğinin kesilmesinin ardından Galatasaray devreye girdi. Genç sporcunun Sarı-Kırmızılı kulübün altyapısında denemeye alınması için hazırlık yapıldığı öğrenildi.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Cimbom’dan Egehan Has hamlesi!

    Eskişehirspor altyapısında görev yapan Egehan Has isimli gencin, bireysel olarak antrenman yaptığı esnada Galatasaray tişörtü giymesi sebebiyle Siyah-Kırmızılı kulüple ilişiği kesildi. Bunun üzerine ise Galatasaray harekete geçti.

    GENÇ KALECİNİN KULÜPLE İLİŞİĞİ KESİLDİ
    Eskişehirspor altyapısında kalecilik yapan Egehan Has isimli genç, bireysel antrenman yaptığı sırada Galatasaray tişörtü giyince ortalık karıştı. Eskişehirsporlu taraftarların tepkisi üzerine genç kalecinin kulüple ilişiğinin kesildiği açıklandı.

    GALATASARAY HAREKETE GEÇTİ
    Egehan Has'ın Eskişehirspor'dan gönderilmesi sosyal medyada da gündeme oturdu. Galatasaraylı taraftarların büyük destek verdiği genç kaleci için Sarı-Kırmızılı kulübün de harekete geçtiği ortaya çıktı.

        Galatasaraylı idarecilerin, giydiği tişört sebebiyle Eskişehirspor'dan gönderilen Egehan Has ile ilgili gelişmeleri yakından takip ettiği ve genç sporcunun Sarı-Kırmızılı kulübün altyapısında denemeye alınması için hazırlık yapıldığı öğrenildi.

        Kulübü Eskişehirspor ile ilişiği kesilen Egehan Has için Galatasaray'ın kısa süre içinde somut adımlar atması ve genç file bekçisini Florya'ya davet etmesi bekleniyor.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Yalnız Kurt 2.Bölüm Fragmanı
        Haberler Spor Galatasaray tişörtü giydiği için Eskişehirspor'dan kovulan Egehan Has için Cimbom'dan flaş hamle!
            SON DAKİKA