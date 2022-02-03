Galatasaray tişörtü giydiği için Eskişehirspor'dan kovulan Egehan Has için Cimbom'dan flaş hamle!

Galatasaraylı idarecilerin, giydiği tişört sebebiyle Eskişehirspor'dan gönderilen Egehan Has ile ilgili gelişmeleri yakından takip ettiği ve genç sporcunun Sarı-Kırmızılı kulübün altyapısında denemeye alınması için hazırlık yapıldığı öğrenildi.